‘Ik ben slecht in lijden, ik heb al erkenning nodig voor een muggenbult’

Hoe meer verhalen Druktemaker Janneke de Bijl leest over mensen die heldhaftig hun naderende dood tegemoet gaan, hoe meer ze zich zorgen maakt om haar eigen dood. “Ik ga zo’n slechte terminaal zieke zijn. Zo een die er totaal niet mee om kan gaan”, vertelt ze in De Nieuws BV. “Wat ook niet helpt, is dat ik de zin van de dood niet inzie. Ik heb geen enkel geloof in een hiernamaals en ik ben ook niet van mening dat er een orde is in de wereld die ergens op slaat. Toen mijn vader veel te vroeg overleed, was er niets in mij dat dacht: het heeft zo moeten zijn. Ik kwam niet verder dan: het is blijkbaar zo. En in lijden ben ik ook al zo slecht. Ik heb al erkenning nodig voor een muggenbult.”