'Ik ben niet antisemitisch, ik ben tegen het martelen van kinderen'

"Op een fietspad ergens in Nederland fietst een veertienjarige jongen zonder jas naar school. In een Israëlische cel zit een precies even oude jongen, op een betonnen vloer", zegt Druktemaker Joost Oomen in zijn column voor De Rode Draad. "Hij heeft het koud omdat hij al maanden amper heeft gegeten. Hij heeft geen flauw idee wat hem verweten wordt. Hij heeft geen flauw idee hoe lang hij nog in deze cel moet zitten."