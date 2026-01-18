Ik bén Nederland Opinie Vandaag leestijd 3 minuten 200 keer bekeken Bewaren

Natascha Adama Visiting professor Duke University, North Carolina

Beste haatzaaiers en extreemrechts gespuis,

Ik ga het jullie nog 1 keer uitleggen: Ik bén Nederland! Een mozaiek van kleuren… identiteiten… gewoonten. gebruiken. Stamppot en nasi goreng, bigi poku, Massada en Jan Smit. Koningsdag en Owru Yari...

Ik ben zwart, omdat Nederlanders slaven gingen ophalen op Fort Elmina. Chinees. Peranakan om precies te zijn. Omdat Nederlanders eens Chinese arbeiders brachten naar Malakka. Nederlands-Formosa … weet u wel, het huidige Taiwan? Vandaag zorgt die geschiedenis met de VOC toen, voor problemen met de Chinezen nu.

Ik ben Fries, omdat een van mijn voorouders een gelukszoeker was. Iemand die dacht dat hij Eldorado zou vinden. Ik ben Indisch. Een andere voorouder die vanuit Azië naar Suriname vertrok. Ik ben Duits. Frans. Hugenoot. De Surinaamse vrouwen zijn prachtig schreef Benôit opgetogen……

Suriname. Een vrijplaats voor opportunisten en avonturiers. Rijk worden en daarna gauw terug naar moeders in Holland. De rijkdom die Nederland groot maakte. Profiteren van alle welvaart en technologische vooruitgang die de roofzucht bracht en dan toch roepen dat zij geen slavenhouders waren. Dat zij niet meededen met het onderwerpen van zwarte en bruine mensen.

De bruine en zwarte handen die dit land gevoed hebben, voorzien van kapitaal en economische macht, haten. Op 4 mei beweren dat opa in het verzet zat en op 6 mei opnieuw hopen dat Wilders en Eerdmans het land zullen zuiveren van die poepvlekken en dat smerige islamitische gespuis. Het nazisme omarmen. Maar wel achter Israël staan en kwelen dat Gaza geen etnische zuivering was, maar gelegitimeerd geweld.

Nederland moet trots zijn op de VOC, zei Jan-Peter Balkenende eens, over dit land dat rijk werd door kruidnagels, foelie en zijde…. Trots zijn, op die smerige, donkere bladzijdes van de Nederlandse geschiedenis gedomineerd door Tromp, die kloeke zeeheld, en Van Sommelsdijck de stadhouder en voormalig eigenaar van de kolonie Suriname?

Net als Groenland was Suriname eens onderdeel van een deal. Het land is superrijk, dat hadden ze goed gezien. De rijkdom lag alleen te diep in de grond. Een miskoop zeiden ze daar in Zeeland en schreven de boel af. Immers, de kost gaat voor de baat. Dacht u dat men in Suriname niet vroeg om zelfstandigheid? Vrijheid? Keer op keer… lang voor Indonesië… alleen werd het ze niet gegund (1).

Waarde haatzaaier, al die witte gelukszoekers die kinderen maakten bij allemaal bruine en zwarte mensen…… Ik DUS! Wij horen gewoon hier thuis! Het beige gezicht van Nederland anno 2026!

Ik, en vele anderen zijn HIER omdat JULLIE EERST DAAR WAREN. Een voorrecht? Nee. Kolonialisme is een bitch. En kolonialen, dat zijn gedrochten. Desi Bouterse was de laatste zure wind van deze 300 jaar lange koloniale bemoeienis. Dat is de waarheid. Al komen er 1000 broodschrijvers die dat ontkennen en de geschiedenis van Suriname behandelen als een palimpsest. Maar de waarheid laat zich niet wegkrassen: Want wie het weet, die weet het.

Waarde omvolkings-fanboy,

Het zijn mijn roots die mij maken tot wat ik ben. Dus fuck you en alle mensen die zeggen dat ik een vreemde ben in Nederland. Die hopen dat als ze roepen dat ik hier niet thuishoor, dat ik gehoorzaam mijn koffertjes zal inpakken en vertrekken. Dus, beste omvolkingspeeps als jullie denken dat Nederland met gewelddadig optreden weer net zo blank als de duinen van Katwijk zal worden? Maak je borst maar nat…….

We gaan nergens heen! Ook al moeten we elke dag weer navigeren door die berg gif, die steeds hoger wordt omdat Dilan Yesilgõz met haar VVD extreemrechts salonfähig maakte. Zij een immigrante uit Turkije, die alle kansen kreeg om te groeien en te bloeien, die de mores niet kent en denkt dat polarisatie een politieke strategie is? Weet ze dan niet dat men nog steeds bruine en zwarte mensen gebruikt om de vuile klusjes op te knappen.

Maar ik ga nergens! Met twee middelvingers recht omhoog, zing ik met barse stem:

WILHELMUS (..) BEN IK VAN DIETSEN BLOED! IK BEN NEDERLAND!

(1): De eerste keer dat gevraagd werd om zelfstandigheid was kort na de installatie van Koloniale Staten door het lid de jurist Colaço Belmonte. In 1946 werd opnieuw om onafhankelijkheid gevraagd door onder ander Percy Wijngaarde, medeoprichter van de NPS en Wim Bos Verschuur, bron: Nationaal Archief)

