Ik ben klaar met het frame van 'de agressieve pro-Palestina demonstrant' Opinie Vandaag • leestijd 7 minuten • 320 keer bekeken • Bewaren

Aya Ahlalouch Neerlandicus en student aan de Radboud Universiteit Persoon volgen

Gisteren zat ik in een rechtszaal in Utrecht om de zaak bij te wonen tegen de politieagent die op 7 mei 2025 zijn politiehond inzette tegen een pro-Palestijnse demonstrant op de campus van de Radboud Universiteit. Anderhalf jaar na die aanval moest in een rechtszaal worden besproken of het geoorloofd was geweest om een politiehond op een student af te sturen. Een student die uiteindelijk meer dan vijf operaties nodig had, blijvend letsel heeft overgehouden aan de beet en inmiddels met PTSS kampt als gevolg van deze traumatische ervaring.

De verdachte politieagent was aanwezig. Ik nam aan dat hij medelijden zou tonen in zijn verklaring, dat hij zich zou verontschuldigen voor het leed dat hij een student heeft aangedaan. Ik nam aan dat hij sancties had gekregen van de politie, zijn werkgever, en dat hij niet meer te vertrouwen is als hondengeleider, gezien hij een willekeurige student heeft aangevallen met zijn hond. Maar die aannames waren blijkelijk allemaal misplaatst. Want de agent vindt dat hij goed heeft gehandeld en ‘de openbare orde heeft bewaard’. Sterker nog, destudent zou het ‘aan zichzelf te danken hebben’ dat die zo verwond is geraakt, aldus de agent en zijn advocaat.

Ik ben helemaal klaar met het frame van de ‘agressieve demonstrant’, en met hoe gemakkelijk pro-Palestina demonstraties automatisch als bedreiging worden geframed en hoe dat vervolgens alle ruimte lijkt te scheppen voor politiegeweld.

7 mei 2025

De zitting ging dus over het disproportioneel gebruik van politiegeweld op 7 mei 2025 na afloop van een demonstratie aan de Radboud Universiteit. De politie was destijds gebeld op aandringen van de universiteit, die demonstranten uit het Berchmanianumgebouw wilde verwijderen. Studenten waren daar beland nadat het universiteitsbestuur had gezegd niet buiten verder in gesprek te willen met studenten, waarop het bestuur het gebouw betrad en de studenten hen mee naar binnen volgden. Op beelden is te zien dat beveiligers geweld gebruikten (overigens niet toegestaan binnen de regelgeving van de universiteit) om hen toegang tot het gebouw te ontnemen. Toen de politie ter plaatse kwam, werden studenten verzocht het gebouw te verlaten. Dat gebeurde vervolgens ook. Maar buiten het gebouw werden we geconfronteerd met een politiehond en zo’n 30 agenten.

Er gebeurde toen nog niets, in de zin dat er niemand gewond raakte. Toen de demonstratie vervolgens ten einde kwam, ging een groepje van vijf studenten samen richting het treinstation. Toen ging alles heel snel.

Tijdens de zitting werden camerabeelden getoond die toonden hoe agenten op het groepje demonstranten afrenden. Nog zonder dat er überhaupt een waarschuwing was gegeven (de verdachte agent is de enige die claimt dat hij dat wel zou hebben gedaan), sloegen de politieagenten studenten en werd een politiehond de opdracht gegeven om aan te vallen. Ook beelden van mijn medestudenten werden getoond. “Aaaaa, stop! What are you doing?”, schreeuwde hij, helemaal in paniek toen hij de hond iemand zag mishandelen.

“Barrie, vast!” was het bevel. Barrie is de naam van de hond. Dat is dus het commando waarmee de hond opdracht krijgt zich in iemand vast te bijten. Ik weet niet hoe je daar niet even stil van wordt. De agent verklaarde dit gisteren in alle gemak. Ik werd misselijk. Op beelden was vervolgens te zien hoe de hond zich ongeveer een halve minuut in het been van de student vastbijt. Een halve minuut.

“Disproportioneel geweld” in plaats van ‘geweld’

De officier van justitie benoemde in zijn requisitoir hoe disproportioneel de inzet was, ‘zeker tegen iemand waarvan de politie niet eens had gezegd die persoon te willen aanhouden’. Hij benoemde zelfs dat een schot uit een politiepistool minder ernstig letsel tot gevolg zou hebben gehad dan de inzet van de hond.

Er was ‘geen enkele indicatie’ dat de student een bedreiging vormde, aldus de officier, en de verklaring van de agent dat hij de hond had ingezet wegens ‘mogelijk gevaar’ was gebakken lucht, gezien ‘uit niets blijkt dat er geweld is gebruikt tegen de politie’ (Officier van justitie).

Zelfs al zou er wel een dreiging zijn, dan had de agent, als hij geweld had willen gebruiken, volgens het OM kunnen kiezen voor zijn wapenstok, en had de aanval van de hond dus geen enkele bijdrage geleverd in het afweren van gevaar.

Maar wacht eens even, dacht ik. Waarom hebben we het eigenlijk over welk geweldsmiddel de agent dan wél had kunnen gebruiken? Waarom is de vraag kennelijk niet óf er überhaupt geweld gebruikt had moeten worden? Waarom accepteren we zo gemakkelijk het uitgangspunt dat een groep studenten die wegloopt van een demonstratie een situatie vormt waarin politiegeweld noodzakelijk dan wel wenselijk zou zijn? Dat is dus het frame waar ik zo klaar mee ben. Nog voordat we de vraag hebben beantwoord waarom er geweld werd gebruikt, is men alweer aan het bespreken welk geweldsmiddel daarvoor het meest geschikt zou zijn geweest. De vraag is wat mij betreft waarom een politieagent überhaupt besloot een hond los te laten op een groep studenten.

Ziekenhuis of cel?

Terug naar de demonstratie op 7 mei. De student werd, nadat die was mishandeld door de politiehond, vastgebonden en in een politiewagen gestopt. In diens verklaring legt de student uit dat er letterlijk vlees uit diens been viel. Pas toen agenten achterom keken en de ernst van de verwondingen leken te beseffen, besloten zij de student (op diens smeken) naar het ziekenhuis te brengen. Bij aankomst op de spoedeisende hulp werd de student, die op dat moment met ernstig letsel en ondraaglijke pijn hulp nodig had, door een politieagent toegesproken met de woorden: ‘If you try anything, I will fuck you up.’

Lees die zin nog eens. Iemand komt met een zwaar verminkt been aan op de spoedeisende hulp. Iemand die zojuist door een politiehond is aangevallen, die niet kan lopen en geen gevoel heeft in diens been, die geboeid in een politiewagen is gezet en die volledig afhankelijk is van de politie om überhaupt medische hulp te krijgen. En zelfs op dat moment wordt diegene niet tegemoetgetreden als een gewond slachtoffer van politiegeweld, maar als een potentiële bedreiging die onder controle moet worden gehouden.

‘Mezelf in de spiegel aankijken’

Toen ik om negen uur ‘s ochtends bij de rechtbank in Utrecht aankwam, besprak ik met vrienden hoe dit überhaupt kan. Hoe kun je zoiets doen en vervolgens met jezelf leven? ‘How does he sleep at night?’ vroegen we ons af. Aan het einde van de zitting kregen we daar, zonder dat iemand hem die vraag expliciet had gesteld, antwoord op. De agent verklaarde dat hij zichzelf in de spiegel kon aankijken, en dat hij ervan overtuigd was dat hij goed had gehandeld.

Zijn advocaat ging nog een stap verder. Zij suggereerde dat de student, die de rest van diens leven met de gevolgen van dit politieoptreden moet leven, het aan zichzelf te wijten had dat het letsel zo ernstig was. Dat de student ‘deel was van een grotere groep’, en dat depolitieagent ‘ervan in de veronderstelling was dat de studenten mogelijk gevaar konden vormen voor zijn collega-agenten’ (wat overigens niet zo was en niet blijkt uit enige feitelijke onderbouwing, en ook niet uit de verklaringen van andere agenten), en dat hij daarom ‘geen ontwetmatige daad had gepleegd’ door de politiehond het bevel te geven de student aan te vallen.

Straf?

Mocht de rechter meegaan in het standpunt van het OM dat de geweldsinzet inderdaad disproportioneel was, dan riskeert hij hoogstens een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Er is bovendien niet geëist dat hij zijn werk als hondengeleider neerlegt.

Maar eerlijk gezegd gaat het mij niet echt om straf die deze agent eventueel opgelegd krijgt. Het is op zichzelf al onverteerbaar dat een student die blijvend lichamelijk en psychisch letsel heeft overgehouden aan politiegeweld anderhalf jaar later nog in een rechtszaal moet horen dat diegene het aan zichzelf te danken zou hebben. En wat ik dan het meest misselijkmakend vind, is dat de agent die dit heeft veroorzaakt er nog altijd van overtuigd is dat hij juist heeft gehandeld, en dat dit kennelijk niet eens als aanleiding is gezien om zijn positie als hondengeleider überhaupt ter discussie te stellen.

En daar wil ik nog iets aan toevoegen. Dat dit niet vanzelfsprekend is en ik het toch maar moet uitschrijven is op zichzelf al bizar, maar ik doe het toch: de student was op geen enkele manier een bedreiging voor de politie, noch voor, noch op het moment dat die werd mishandeld door de hond. En zelfs als demonstranten inderdaad de openbare orde verstoren (wat feitelijk ook de bedoeling is van een demonstratie, overigens), betekent dat niet dat de politie naar eigen inzicht geweld mag inzetten. En dan ga ik het verder trekken: zélfs als er inderdaad strafbare feiten worden gepleegd, zoals het bezetten van een gebouw of ‘vandalisme’, kan geweld en mishandeling tegen studenten nog steeds niet gerechtvaardigd worden. Er is werkelijk geen reden waarom tientallen agenten en 14 politiewagens niet in staat zouden zijn om, als daar een wettelijke grond voor was, een student aan te houden zonder een politiehond op hen af te sturen.

Ik ben klaar met het frame van de agressieve student, en met hoe gemakkelijk de aanwezigheid van demonstranten als dreiging wordt geframed en hoe dat vervolgens ruimte lijkt te scheppen voor politiegeweld. Daarnaast, in algemene zin, wat voor boodschap geeft dit af aan iedereen die overweegt aan een demonstratie deel te nemen? Nou, dat is dus dat je na een demonstratie op weg naar huis door een politiehond kunt worden aangevallen, blijvend letsel kunt oplopen, talloze operaties moet ondergaan en vervolgens ook nog te horen krijgt dat je het aan jezelf te danken hebt.

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