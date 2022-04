Ik ben het absoluut eens met het Dolfinarium Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 130 keer bekeken • bewaren

Karen Soeters Oprichter House of Animals en Animals Today

Het Dolfinarium is een circus met wilde dieren en geen dierentuin met een missie, ondanks hun dierentuincertificaat.

Wie had gedacht dat ik dat nog eens zou zeggen, maar echt, ik ben het absoluut eens met het Dolfinarium. Vorige week was ik bij de Universiteit Utrecht om een lezing te geven aan studenten diergeneeskunde over hondenhandel, toen ik werd gebeld door dagblad de Stentor. Of ik een reactie wilde geven op de nieuwe slogan van het Dolfinarium. Hmm… vervelend om te zeggen, maar ik weet niet wat de nieuwe slogan is. Ik ben zo ontzettend druk met de hulpactie voor Oekraïne, malafide hondenhandel en nog heel veel meer, dat de nieuwe slogan van het Dolfinarium mij even ontgaan is.

Even ter herinnering: ik heb een vorig jaar een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC) vanwege de slogan ‘Ontdek, Beleef en Bescherm’. Dat is natuurlijk hartstikke misleidend, want het wekt onder meer de indruk dat bezoekers dieren beschermen door een kaartje te kopen en dat is niet waar. Dolfinaria wereldwijd werken direct en indirect mee aan de dolfijnenjacht (denk aan Taiji in Japan), want ze houden de vraag in stand naar dolfijnenshows en ‘entertainment’ met andere zeedieren. Dat is het tegenovergestelde van bescherming, dat heet uitbuiting. Het Dolfinarium is een circus met wilde dieren en geen dierentuin met een missie, ondanks hun dierentuincertificaat. Circussen met wilde dieren zijn verboden in Nederland en dat alleen al is de reden om het het Dolfinarium per direct te sluiten.

De RCC heeft de slogan van het Dolfinarium onder het vergrootglas gelegd en kwam tot de conclusie dat hij inderdaad misleidend was. Ik kreeg dus gelijk. Het Dolfinarium zei daarop tegen de NOS in beroep te gaan tegen deze uitspraak, maar daar heb ik niets meer over gehoord. Dus de journalist van de Stentor overviel mij een beetje met de vraag over de nieuwe slogan, maar ik was benieuwd en wilde er graag een eerste reactie op geven.

En toen hoorde ik het derde woord voor het eerst: ‘Verdiep’. Nou ja zeg, briljant gekozen! Ik kan het echt niet anders zeggen. Verdiep je alsjeblieft eens in zeezoogdieren, dan kan je enkel tot de conclusie komen dat die niet in een zeezoogdierengevangenis thuishoren als het Dolfinarium in Harderwijk. Met alles wat we nu kunnen weten – door ons te verdiepen in wetenschappelijke feiten over het natuurlijke gedrag van deze zeedieren – kan je alleen maar concluderen dat het houden van deze prachtige wezens op deze wijze je reinste dierenmishandeling is.