Ik ben geen nieuwe Hitler

We zitten met zijn allen vast in het moeras, voornamelijk omdat we bestuurd worden door hele middelmatige mensen. Zulke middelmaat-bestuurders gebruiken zinnen als ‘Ik heb geen glazen bol’ of ‘Ik heb geen toverstaf’ wanneer een probleem hen te machtig lijkt, en ontnemen zichzelf zo het laatste beetje magie dat ze toch al niet bezaten. Ook vertellen ze u graag ‘het eerlijke verhaal’, dit terwijl iedere boerenlul weet dat als gisteren iedereen eerlijk was, vandaag niemand meer getrouwd is.