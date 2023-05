‘Ik begon me af te vragen hoeveel bloed ze uit mijn magere lijfje wilden pompen’

25 mei 2023 - 14:00

Enige tijd geleden op eigen initiatief aan huisarts gevraagd of mijn bloed eens onderzocht kon worden. Appje aan arts gestuurd, snel reactie, snel mogelijkheid om te laten testen, snel de uitslag. Het liep allemaal prima. Natuurlijk moet er het e.e.a. vastgelegd worden, maar veelal gaat dat automatisch en het is onafwendbaar, want hoe kunnen anderen in het zorgproces anders weten wat de bloedwaarden etc. zijn? En het is belangrijk dat ze dat weten, want goede zorg vergt een proces, waarbij medisch specialisten, huisartsen, diëtisten, praktijkondersteuners en bijvoorbeeld thuiszorg hun handelingen op elkaar moeten afstemmen. Daarvoor is communicatie en informatie nodig en om die te bewerkstelligen, ontkom je niet aan een registratie. Ik snap best dat het vooral voor mensen met een medisch beroep vervelend is dat ze veel moeten registreren (dat geldt trouwens voor meer beroepsgroepen, zoals onderwijs, politie etc.), maar voor patiënten, leerlingen en studenten of burgers die aangifte willen doen, is het noodzakelijk dat het (goed) gebeurt. Je kunt best kritisch kijken of het niet minder kan, maar laten we vooral ook onze zegeningen tellen.

