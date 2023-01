IJzig protest zorgpersoneel bij bezoek Belgische premier

18 mei 2020 - 22:25

Begrijpend lezen is moeilijk, selectief lezen met een tunnelvisie is een stuk makkelijker. Lezen en begrijpen waarom het personeel demonstreert, is waar het stuk over gaat. Het gaat niet om de schuldvraag of de minister goed werk aflevert. Het is het bekende verdraaien van de feiten, het wegduiken en beschuldigen van neoliberaal rechts. Je ziet het bijna in iedere bijdrage, het onderwerp wordt weggemanipuleerd in de eigen visie en daarna via overdrijving of kromme vergelijkingen geprobeerd te bagateliseren. Het plan slaat nergens op, alsof je medewerkers zo maar kunt overplaatsen naar andere werkplekken. Verplaats je eens in hun schoenen, zou jij, Bouwman, het accepteren dat jij hetzelfde overkomt. Uiteraard zal jij positief reageren, zo makkelijk ben jij dan inwisselbaar voor je werkgever. Denk daar maar eens goed over na en lees het stuk eens goed, voordat je neoliberale onzin uitkraamt. Neoliberalisme is stilstand en afbraak.