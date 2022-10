'Iets is gewoon waar als Mark Rutte het zegt'

Afgelopen weekend was oud-minister Henk Kamp (VVD) te gast bij Buitenhof waar hij de kans kreeg te vertellen hoe hij nou zelf vond dat het was gegaan in Groningen. Hij speelde immers lange tijd een sleutelrol in het gasdrama. Druktemaker Ellen Deckwitz zat voor de tv en zag ‘een ontnuchterend gesprek’:

‘Zo vond Kamp dat de beving van Huizinge in 2012 niet genoeg reden was om de winning omlaag te draaien. Nee, hij stelde bij zijn aantreden als minister van Economische Zaken in 2012 eerst veertien onderzoeken in. Want tja, die scheuren in de Groningse woningen, die konden ook door een ondergrondse vulkaan of zo komen.’