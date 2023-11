‘Iets benoemen als terreur geeft de andere partij niet het recht om aansluitend tienduizend burgers te doden’

9 nov. 2023 - 12:29

Een terreur aanval van deze orde is een oorlogsverklaring. Geen enkel land zou dit over zijn kant laten gaan. 7 oktober was dus het begin van een oorlog tussen Israël en Hamas. En in een oorlog vallen helaas doden, ook onder burgers. En in dit geval helemaal, niet alleen omdat Gaza dichtbevolkt is, maar ook omdat Hamas burgers als schild gebruikt en inmiddels ook in burgerkleding vecht. Dat Israël zich laat afzakken tot het niveau van Hamas zie ik niet. Dat zou pas het geval zijn indien het IDF de opdracht zou krijgen om in Gaza zoveel mogelijk burgers te martelen, verkrachten, onthoofden en in brand te steken.

