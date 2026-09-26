Ierse voetballers hebben geen trek in match tegen genocidaal Israël, publieke omroep zendt uit zonder commentaar Actueel Vandaag • leestijd 4 minuten • 323 keer bekeken • Bewaren

Terwijl de NPO ervoor zorgt dat Nederland weer vrolijk gaat dansen met het genocidale Israël op het Eurovisiesongfestival, zelfs nadat de Israëlische minister voor nationale veiligheid verklaard heeft dat het verplicht moet worden iedere dag "30 tot 40" Palestijnen te vermoorden, breidt Ierland de acties tegen de genocide uit. Ierland weet dan ook als geen ander wat genocide is, de Britse bezetter hongerde in de 19e eeuw de bevolking bewust uit, met een miljoen doden tot gevolg.

Nu staat de voetbalwedstrijd tussen de Ierse en Israëlische teams in het kader van de UEFA Nations League op het spel, voor zondag gepland in Hongarije. De Ierse publiek omroep heeft aangekondigd de wedstrijd wegens contractuele verplichtingen wel uit te moeten zenden maar dat zonder verslag van commentatoren te zullen doen. Naarmate het tijdstip van de aftrap nadert wordt steeds onduidelijker of de zeer omstreden wedstrijd zelfs wel doorgaat. Een groot deel van de Ierse spelers heeft er absoluut geen trek in aan te treden tegen het massamoordende land.

De NOS bericht er over op de bekende 'neutrale' wijze:

Zaterdag weigerde de voltallige spelersgroep te beginnen aan de laatste training voor het duel met Israël. In plaats daarvan bleef de selectie van bondscoach Heimir Hallgrimsson in het spelershotel. De door de UEFA verplichte persconferentie is tot nader order uitgesteld. Hallgrimsson haalde zich eerder deze week de woede van de Israëlische voetbalbond IFA op de hals door te verklaren dat zijn ploeg "twee wedstrijden tegen de genocide" moest spelen. De IFA noemde de uitlating van Hallgrimsson in een reactie "onnozel, hypocriet en stompzinnig". De Israëlische spelers lieten weten uit protest geen shirts te zullen ruilen met hun Ierse tegenstanders.

Maar om te begrijpen wat er speelt is de geïnteresseerde beter af bij de Ierse publieke omroep RTE die uiteenzet waar het om gaat. Op grond van de regels en een aangenomen motie zou Israël eigenlijk uitgesloten moeten. Maar ja, de bekende twee maten werden door de UEFA uit de kast getrokken om die consequentie te voorkomen.

Een voetbalconflict dat geworteld is in een humanitaire catastrofe in Gaza, vindt zijn oorsprong in een stemming van bijna een jaar geleden, nog voordat Ierland en Israël tegenover elkaar kwamen te staan. Afgelopen november stemde de Ierse voetbalbond (FAI) voor het indienen van een motie bij de UEFA. Als de Europese voetbalbond deze zou aannemen, zou dat hebben geleid tot uitsluiting van Israël van zowel club- als interlandcompetities. De voorgestelde gronden voor de stemming wezen op twee vermeende schendingen van de UEFA-statuten door de Israëlische voetbalbond (IFA): het organiseren van clubs in bezette Palestijnse gebieden zonder toestemming van de Palestijnse voetbalbond, en het vermeende uitblijven van een effectief antiracismebeleid van de IFA. Dit gebeurde twee maanden nadat een door de Verenigde Naties aangesteld panel van deskundigen had opgeroepen om Israël uit te sluiten van internationale voetbalcompetities. Eerder diezelfde maand september had een onafhankelijke VN-commissie geconcludeerd dat Israël een genocide pleegde – en bleef plegen – op Palestijnen in de Gazastrook. Hoewel de eerdergenoemde motie van de FAI twee maanden later tijdens een buitengewone algemene vergadering werd aangenomen, verklaarde voorzitter Paul Cooke dat de Republiek Ierland wel degelijk tegen Israël zou spelen als ze aan elkaar gekoppeld zouden worden in wedstrijden die door de UEFA waren vastgesteld.

Dat laatste gebeurde. Ierland werd door loting gedwongen twee keer tegen Israël te spelen.

Direct na de loting klonken er oproepen tot een boycot van de wedstrijden. Daniel Lambert, commercieel directeur van Bohemians, zei in het RTÉ-programma Morning Ireland: "Zoals we zagen bij de werknemers van Dunnes Stores en Mary Manning, ligt hier een kans voor Ierland. Een kans om het juiste te doen en aan andere landen en onze jongeren te laten zien dat Ierland niet medeplichtig zal zijn – en dus niet tegen Israël zal spelen. Ik vind dat (een boycot van de wedstrijden) de juiste keuze is. Volgens mij kan niemand beweren dat dit niet de juiste keuze is."

De Ierse voetbalbond FAI was minder dapper en stelde dat de wedstrijden gewoon gespeeld zouden worden. In een brief aan de leden waarschuwde de FAI dat het niet spelen van de wedstrijden "ernstige gevolgen" zou hebben en de "sportieve belangen van het Ierse voetbal op de lange termijn wezenlijk zou schaden", meldt RTE. De kwestie belandde in het parlement waar oppositiepartijen de regering opriepen de wedstrijden te voorkomen maar de regering koos de kant van de nationale voetbalbond en weigerde. De FAI verklaarde wel geen tickets aan Ierse supporters te zullen verkopen. Er hadden tijdens andere wedstrijden al protesten plaatsgevonden. Israël zou daarentegen wel een beperkt aantal tickets verkopen aan de eigen achterban voor de wedstrijd die zij aanstaande zondag in Hongarije als 'thuiswedstrijd' spelen.

Op 17 september verscheen Hallgrimsson opnieuw voor de pers om zijn selectie bekend te maken voor de gecombineerde interlandperiode van september en oktober. Hij gaf aan dat hij met elke speler afzonderlijk had gesproken om te peilen hoe zij dachten over deelname aan de selectie, gezien de omstreden aard van twee van de wedstrijden. De IJslander voegde eraan toe dat, hoewel "niemand van ons zich prettig voelt bij het spelen van deze wedstrijden", ze toch zouden aantreden. Het waren echter uitspraken in de zondagskranten van die dag die leidden tot een woedende reactie van de Israëlische voetbalbond. "Ik heb het al eerder gezegd: we spelen niet met genocide, we spelen tegen genocide. We spelen tegen Israël, we spelen niet met Israël," zei Hallgrimsson. De Israëlische voetbalbond reageerde via sociale media en stelde dat de uitspraken getuigden van "domheid, onwetendheid en hypocrisie". Dit leidde vervolgens tot een reactie van de Ierse premier (Taoiseach) Micheál Martin bij de Verenigde Naties in New York; hij noemde de woorden van de Israëlische bond over Hallgrimsson "onaanvaardbaar" en riep op tot het intrekken van de uitspraken.

Bij de hotels waar de spelers verblijven zijn 'Stop The Game'-protesten gehouden. Aanvoerder Dara O'Shea benadrukt dat het doorgaan van de wedstrijden tegen Israël vanuit het perspectief van de spelers "niet onze beslissing" was.

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