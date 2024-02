Ierse minister: 'Israël gedraagt zich als een schurkenstaat'

Simon Coveney, de Ierse minister voor Handel maar voorheen Buitenlandse Zaken, windt er geen doekjes om. Israël "gedraagt zich als een schurkenstaat" zegt hij in reactie op de plannen van Netanyahu om een alles en iedereen verwoestend offensief in te zetten op Rafah, een stad waar anderhalf miljoen Palestijnen naar toe zijn gevlucht.

"Ze negeren het Internationaal Gerechtshof. Ze lijken nu zelf hun meest trouwe bondgenoten in landen als de VS en het Verenigd Koninkrijk te negeren die oproepen tot terughoudendheid, zoeken naar de basis voor een staakt het vuren en willen dat er een einde komt aan de voortdurende gewelddadigheid in Gaza," aldus Coveney die op weg naar de ministerraad verslaggevers te woord stond, meldt The Journal.