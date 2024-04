Ierland wil asielzoekers terugsturen naar Verenigd Koninkrijk om extreemrechtse aanslagen te voorkomen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 404 keer bekeken • bewaren

Ierland is van plan een Europese noodwet in te zetten om asielzoekers terug te sturen naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens de Ierse regering komt momenteel 80 procent van de asielzoekers via de Noord-Ierse grens het land binnen. De Britse premier Rishi Sunak merkte daarover dat dit betekent dat van zijn plan om asielzoekers naar Rwanda te deporteren inderdaad een afschrikwekkende werking uitgaat.

Volgens de conservatieve Ierse premier Simon Harris is de noodmaatregel nodig om het eigen migratiestelsel te kunnen waarborgen. Kort na de Brexit had Ierland het Verenigd Koninkrijk al tot “veilig derde land” bestempeld waarnaar asielzoekers direct teruggestuurd konden worden, maar het Ierse hooggerechtshof oordeelde vorige maand dat dit in strijd is met EU-wetgeving.

Door nu noodwetgeving toe te passen moet het alsnog mogelijk worden om asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, versneld de procedures te laten doorlopen om ze zo weer terug te sturen.

Volgens premier Harris is de maatregel ook nodig om de veiligheid van de asielzoekers te waarborgen. De afgelopen jaren is er een gewelddadige opmars van extreemrechts te zien die zich tegen asielzoekers keert. Ook worden Ierse politici met de dood bedreigd. Vorige week nog liep een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in County Wicklow uit de hand. Daarbij werd de politie bekogeld met stenen en andere projectielen en werd er een bijl in beslag genomen.