Ierland weigert deelname aan Songfestival als genocidestaat Israël mee mag doen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 355 keer bekeken • bewaren

Ierland zal niet meedoen aan het Eurovisiesongfestival als Israël ook in 2026 welkom is. Dat heeft de Ierse publieke omroep RTÉ laten weten in een verklaring. Die luidt:

"RTÉ is van mening dat deelname van Ierland onredelijk zou zijn gezien het aanhoudende en afschuwelijke verlies aan mensenlevens in Gaza. RTÉ maakt zich ook grote zorgen over de gerichte moord op journalisten in Gaza, de weigering van internationale journalisten om het gebied te betreden en de benarde situatie van de resterende gijzelaars."

Er is al sinds Israël begonnen is aan de genocide in Gaza veel kritiek op deelname aan het land. Veelal wordt de vergelijking getrokken met Rusland, dat sinds de invasie van Oekraïne ook niet meer welkom is. Voor Israël gelden blijkbaar andere regels.