Ierland saboteert samen met Big Tech de Europese droom Opinie Vandaag • leestijd 5 minuten • 299 keer bekeken • Bewaren

Johnny Ryan Directeur van Enforce, een eenheid van de Irish Council for Civil Liberties Persoon volgen

Op het eerste gezicht gedraagt Ierland zich als een goede Europeaan door een fervent voorvechter te zijn van mensenrechten en een baken van progressiviteit aan de westelijke rand van het continent. Maar er is één vitaal gebied waarop de prestaties minder dan perfect zijn – een gebied dat tot bezorgdheid zou moeten leiden nu de Ierse regering op 1 juli het roterende zesmaandelijkse voorzitterschap van de EU heeft overgenomen. Het EU-regelgevingskader voor tech en AI zal in deze periode heronderhandeld worden, maar de Ierse staat en economie zijn in de greep geraakt van Big Tech. Ierland is zodanig gecompromitteerd dat het zich als voorzitter van de Raad van de EU zou moeten terugtrekken uit alle onderhandelingen over tech en digitale soevereiniteit.

De laatste keer dat Ierland het EU-voorzitterschap bekleedde was in 2013, tijdens de onderhandelingen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een uitgelekte memo van Facebook beschrijft een ontmoeting in 2013 waarbij topfunctionarissen van het bedrijf de toenmalige Ierse premier ontmoetten om te klagen over de voorgestelde regels voor gegevensprivacy. Ze vertrokken in de veronderstelling dat ze de toezegging van Enda Kenny hadden dat Ierland zijn "aanzienlijke invloed" als voorzitter van de EU-raad zou gebruiken om te zorgen voor wat Facebook een "positief resultaat" noemde. De topfunctionarissen woonden ook "een diner bij dat werd gehost door hoge Ierse politici om de verschillende manieren door te nemen waarop de Ieren behulpzaam konden zijn".

De 27 EU-lidstaten wisselen elkaar af om het voorzitterschap te bekleden. Het voorzittende land leidt de vergaderingen en controleert in feite het tempo van de onderhandelingen over EU-wetgeving. Het kan aan bepaalde onderwerpen prioriteit geven en andere laten versloffen. Cyprus bijvoorbeeld, een klein en kwetsbaar land in een onrustige regio, wist zijn voorzitterschap van januari tot juni van dit jaar te gebruiken om wederzijdse defensieverplichtingen op de Europese agenda te zetten.

Gelokt door belastingvoordelen, hebben giganten als Google, Meta, Apple, Microsoft, OpenAI, TikTok en X allemaal hun Europese hoofdkantoor in Ierland gevestigd. Het EU-principe van het "land van oorsprong" bepaalt dat het land dat gastheer is voor het Europese hoofdkantoor van een bedrijf, verantwoordelijk is voor de regulering ervan in de hele EU. Deze juridische gril heeft de Ierse Data Protection Commission (DPC) veranderd in Europa's belangrijkste waakhond voor de techsector: Ierland heeft er in 2013 als voorzitter van de Raad hard voor gevochten om dit te bewerkstelligen.

De gevolgen van deze regeling zijn verbijsterend. De voorzitter van de DPC gaf onlangs toe dat Ierland, afgezien van "minnelijke schikkingen" over triviale kwesties, in de tien jaar sinds de invoering van de AVG geen enkel EU-onderzoek naar Google of een van haar dochterondernemingen heeft afgerond. EU-brede bescherming is verlamd omdat elke andere lidstaat moet wachten tot Ierland actie onderneemt in een EU-brede reactie.

Wanneer de DPC wél handhavend heeft opgetreden tegen grote techbedrijven, gebeurde dat gebrekkig en onder druk van andere Europese toezichthouders. In één geval trad de commissie weliswaar met onkarakteristieke snelheid op, namelijk tegen Grok AI van Elon Musk, maar accepteerde vervolgens een schikking die inmiddels geklapt lijkt te zijn. De Ierse mediaregulator, Coimisiún na Meán, geniet een betere reputatie maar heeft veel zwakkere bevoegdheden. Al tien jaar lang houdt Ierland de achterdeur van de regelgeving open, waardoor gigantische Amerikaanse en Chinese bedrijven ongestraft in heel Europa kunnen opereren. Het is niet alleen een belastingparadijs geworden, maar ook een paradijs zonder regels.

De economische afhankelijkheid is schrijnend. Drie Amerikaanse bedrijven waren in 2024 verantwoordelijk voor bijna de helft van de Ierse vennootschapsbelastinginkomsten. In 2022 incasseerde Ierland bijna vijf keer meer vennootschapsbelasting per persoon dan Frankrijk of Duitsland. Men kan bewondering hebben voor een voorheen klein, arm en niet-geïndustrialiseerd land omdat het de race to the bottom heeft gewonnen en rijk is geworden. Maar de gevolgen zijn grimmig voor de Europese democratie, het concurrentievermogen, de veiligheid – en in het bijzonder voor kinderen.

De film Molly v the Machines uit 2026 vertelt het verhaal van hoe algoritmen van sociale media suïcidale inhoud in de feed duwden van de 14-jarige Molly Russell, die in 2017 haar eigen leven nam. Er zijn en zullen meer Molly's in Europa zijn, tenzij Ierland begint met het handhaven van EU-dataregels die vereisen dat "aanbevelingsalgoritmen" standaard worden uitgeschakeld, omdat ze putten uit bijzonder intieme gegevens.

Ierland houdt de schijn wellicht niet eens meer op. De nieuwste privacycommissaris van het land, Niamh Sweeney, was voorheen de senior lobbyist van Meta in Ierland tijdens het Cambridge Analytica-schandaal en de grimmige periode die werd blootgelegd door de onthullingen van klokkenluider Frances Haugen. De procedure van de Ierse regering om Sweeney te rekruteren was absurd: de enige techexpert in de selectiecommissie was een advocaat van Big Tech. De selectiecriteria waren gericht op generieke vaardigheden zoals "het managen van relaties", in plaats van te proberen een handhaver aan te trekken die in staat is om de technologisch meest geavanceerde bedrijven ter wereld te onderzoeken. Niemand heeft tijdens het wervingsproces gecontroleerd of de genomineerde gebonden was aan de beruchte praktijk van Meta om ex-werknemers te verbieden kritiek te uiten – een praktijk die voormalig Meta-topvrouw en klokkenluider Sarah Wynn-Williams zo grondig de mond snoerde. Ierland geeft de DPC tientallen miljoenen euro's om te opereren, maar lobotomeert de organisatie tegelijkertijd.

Andere deuren blijven ook draaien: de vorige privacycommissaris, Helen Dixon, is net begonnen bij het advocatenkantoor van Meta. Dat kantoor treedt nog steeds op in talloze lopende zaken van Meta tegen de DPC. Onder Dixon klaagde de DPC andere Europese privacyautoriteiten aan bij het hoogste hof van de EU, omdat zij hadden gestemd dat de DPC het gebruik van de meest intieme gegevens van mensen door Meta moest onderzoeken. Hoewel de zaak werd afgewezen, gaf de actie van Dixon Meta een jaar uitstel voordat een onderzoek überhaupt kon beginnen.

In het boek Careless People van Wynn-Williams verwoordt zij de visie van Meta op de DPC als een "schoothondje". Dit weerspiegelt op griezelige wijze de aarzeling en gedweeheid van de Ierse financiële toezichthouder ten opzichte van Ierse banken in de jaren voorafgaand aan de bankencrisis van 2008. Eerder deze maand plaatste de Ierse minister van Buitenlandse Zaken een foto op haar LinkedIn-profiel waarop ze poseert met een Meta-lobbyist. "Geweldig om gisteren met Meta te overleggen over de prioriteiten voor het komende voorzitterschap van Ierland," luidde het bijschrift, samen met verschillende gesprekspunten uit de memo van Meta uit 2013 die in 2026 Iers regeringsbeleid lijken te zijn geworden.

Ierland wordt er zelfs van beschuldigd groepsvorderingen namens kinderen tegen techbedrijven te "blokkeren" door commerciële procesfinanciering te verbieden, hoewel het dergelijke financiering voor commerciële arbitrage wel toestaat. Volgens de Eurobarometer-peiling van de EU van deze maand wil 92% van de Europeanen dat de EU hun kinderen online beter beschermt. Ierland zal die bescherming niet bieden, tenzij andere EU-regeringen er hardop op beginnen aan te dringen. Hoe lang zullen Europese leiders nog tolereren dat Ierland de mentale gezondheid van de kinderen in hun landen verkwanselt?

Er was een tijd dat Europa het antwoord van de wereld leek op de ergste excessen van Big Tech. Ierland heeft die droom gesaboteerd in ruil voor een gigantische uitbetaling. Als het land zich tijdens zijn zesmaandelijkse voorzitterschap niet terugtrekt uit alle tech-discussies, dan zouden Berlijn, Parijs, Warschau, Madrid en Brussel dezelfde soort druk op Ierland moeten uitoefenen als sommigen van hen deden na de bankencrisis. Wat toen onrechtvaardig was, zou dit keer volkomen terecht zijn.