Ieren verjagen Russisch spionageschip dat boven belangrijke infrastructuur voer

Terwijl Rusland opzichtig met een oorlogsschip door het Kanaal voer, bevond zich even verderop in de Ierse Zee een Russisch spionageschip in een gebied met belangrijke onderzeese pijpleidingen en kabels voor energie en internet. Dat meldt The Guardian. De Ierse marine heeft het schip verjaagd.

Het oorlogsschip de Admiral Golovko, uitgerust met hypersonische kruisraketten, deed geen moeite zichzelf te verhullen. Het voer met een escorte van onder meer de Nederlandse kustwacht en de Britse marine tussen de kusten van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk door. Het gebeurt vaker dat Russische oorlogsschepen door internationale wateren varen. Opzienbarender is het spionageschip in Ierse wateren, verontrustender ook.

De aanwezigheid van het schip leidt tot nieuwe zorgen over de veiligheid van de verbindingskabels tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Deze kabels zijn verantwoordelijk voor de geleiding van het internetverkeer vanuit enorme datacentra als die van Google en Microsoft, die hun EU-hoofdkantoren in Ierland hebben.

"We zien de Russische marine opnieuw de verdediging van West- Europa in kaart brengen. Het een nieuwe wake-up call – een die we niet nodig zouden moeten hebben – dat Ierland zijn marinecapaciteiten moet versterken en zijn maritieme veiligheidspartnerschappen in Europa moet versterken," zegt universitair docent oorlogsgeschiedenis Edward Burke tegen The Guardian.

Het schip de Yantar werd even ten oosten van Dublin gespot door de Noorse, Amerikaanse, Franse en Britse marine en luchtverdedigingsdiensten toen zij de bewegingen van de Admiral Golovko volgden. Het werd vrijdagnacht door het Ierse marineschip de James Joyce uit de Ierse Zee verdreven. De luchtmacht hield het schip in de gaten terwijl het zuidwaarts voer. Voordat de Admiral Golovko het Kanaal binnenvoer, trok het samen op met de Yantar. Die laatste maakte zich daarvoor los en zette koers richting de Ierse Zee. De Ierse marine probeerde contact te leggen met het schip, maar dat reageerde niet.

De Yantar staat officieel geregistreerd als een hulpschip voor algemeen oceanografisch onderzoek, maar valt onder het Russische ministerie van Defensie. Het is al een aantal keer eerder gespot in de buurt van kritische infrastructuur op de zeebodem. Volgens analisten houdt het schip zich niet zozeer bezig met sabotage, als wel met “strategische signalering en het verzamelen van inlichtingen”. Donderdag werden Britse straaljagers al het luchtruim in gezonden omdat er een Russisch verkenningsvliegtuig het Britse luchtruim dreigde binnen te treden.