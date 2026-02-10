Ier met Amerikaanse werkvergunning zit nu vijf maanden vast in ICE-kamp en vreest voor zijn leven Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 469 keer bekeken • Bewaren

De Ier Seamus Culleton gold als een ‘model-immigrant’ in de VS. Hij is getrouwd met een Amerikaanse, hij heeft zijn eigen bedrijf én een geldige werkvergunning. Desondanks wordt hij nu al vijf maanden vastgehouden door ICE. Agenten van de Trump-gestapo pakten hem in september op toen hij gereedschap wilde kopen.

In een gesprek met het Ierse radiostation RTÉ radio vertelt Culleton over de moeilijke omstandigheden waaronder hij nu leeft. Hij omschrijft het detentiecentrum als een “modern concentratiekamp”. Culleton zit al 4,5 maand in dezelfde ruimte opgesloten met 71 anderen. Hij mag nauwelijks naar buiten. Ook krijgt hij te weinig te eten. “Het zijn kinderporties.”