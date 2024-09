Iedereen sekswerker Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 328 keer bekeken • bewaren

Hoewel het lijkt alsof er door alle regelgeving geen dynamiek meer in de samenleving zit, kan het ook zijn dat we gewoon onze focus moeten verleggen. Het doorsnijden van oorzakelijke verbanden in uw denken kan daarbij behulpzaam zijn, ik geef een voorbeeld:

Sinds uw eerste krantenwijk of baantje bij de supermarkt gelooft u dat het verschijnen van een bijschrijving op uw bankrekening de beloning is voor gedane arbeid. Of dit nu klopt of niet, het gaat erom dat onze hersenen nieuwe, ontregelende verbindingen maken. Doe na uw eerstvolgende seksuele ervaring bijvoorbeeld eens dit gedachte-experiment:

Nadat u klaarkomt, draait u zich om – of trekt haastig uw kleren aan – en denkt: mijn volgende vrijpartij zal de beloning zijn voor alle uren die ik vanaf dit moment werk. Zoiets lijkt flauw en onbenullig, maar kan het startpunt vormen van een mentale wending. Als we allemaal genoeg Lionel Messi-achtige geestelijke schijnbewegingen maken, is ons collectieve noodlot misschien nog te vermijden.

De maatschappij wordt sowieso aangenamer wanneer we seks als beloning zien voor arbeid. Voortaan is iedereen seks-werker, er is dus geen reden meer om op deze beroepsgroep, of op welke beroepsgroep dan ook, neer te kijken. Voor mensen die hun identiteit ontlenen aan een titel, functie of status zal dit in het begin wennen zijn.

Een meer Freudiaanse benadering van de dagelijkse taakuitvoering is een ander voordeel. Burgers die hun brood verdienen met het controleren van medeburgers, dit worden er helaas steeds meer, zullen bij een te fanatieke invulling van de werkzaamheden sneller verdacht worden van het verdringen van seksuele driften. Hun omgeving kan ze aansporen met een psycholoog te praten.

Ik beweer niet dat het bovenstaande de enige manier is om Nederland weer krachtig en weerbaar te maken. Maar het is wel belangrijk dat u de status-quo-zombie in uzelf eindelijk aanpakt. Denk anders!