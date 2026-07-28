Iedereen ondersteunt vrouwen, totdat... Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • Bewaren

In Engelen en Bokhoven werden afgelopen weekend huizen en auto’s van bewoners beklad die zich niet expliciet tegen de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers keerden. 'Slet' en 'hoer' waren te lezen op de witte muren. Bijna de voltallige Bossche gemeenteraad veroordeelde die intimidatie in een gezamenlijk statement — behalve PVV en Forum voor Democratie.

“Vrouwen en kinderen eerst!” Dankzij enkele beroemde scheepsrampen, vooral de Titanic, ontstond de mythe dat vrouwen bij gevaar altijd als eersten werden gered. Hoewel getrouwde vrouwen in Nederland tot 1 januari 1957 juridisch handelingsonbekwaam waren, laat deze beeldvorming het hele idee van vrouwenhaat bijna onwerkelijk lijken. Uit onderzoek blijkt dat ‘vrouwen en kinderen eerst’ totaal niet de norm was. Toch blijft dat beeld ons bij.

Zo maakt de SGP’er zich ook zorgen om het mentale welzijn van de ongewenst zwangere vrouw. Hoewel de wetenschap er geen bewijs voor kan vinden, wordt er ineens druk gedaan over een zogenaamd postabortussyndroom. De PVV’er wil vrouwen beschermen tegen de islam, alsof vrouwenhaat pas met de gastarbeiders Nederland binnenkwam.

De transhater wil vrouwen beschermen tegen zogenaamde mannen met een pruik op. Opeens hebben mannen een pruik nodig om vrouwen lastig te kunnen vallen. Nu geven transhaters om sporten waar ze nooit eerder naar omkeken. Ze maken zich druk om vrouwen die in elkaar worden geslagen, terwijl ze nog nooit van Ronda Rousey hebben gehoord.

Forum voor Democratie spreekt over “Europese meisjes” en “jonge Nederlandse vrouwen” die door buitenlandse mannen worden bedreigd. Omvolking blijkt eenrichtingsverkeer: bij een zalmroze man met een Aziatische vrouw heet het ineens gewoon liefde. Uiteraard om die biggetjesroze vrouwtjes met blonde haren en blauwe ogen te beschermen, natuurlijk. Waarom snappen die stinkhoeren dit nou niet?

Zolang vrouwen nuttig zijn voor een politieke agenda, lijkt iedereen vrouwen met alle liefde te willen helpen. Iedereen ondersteunt vrouwen, totdat…

Dan denken mensen dat een progressieve partij zoals D66 daar een uitzondering op gaat zijn, maar daar wordt emancipatie verward met promotie. Voor hen is het grootste probleem dat vrouwen, mensen van kleur en LHBTI’ers geen onderdeel zijn van de hiërarchie in plaats van dat de hiërarchie überhaupt bestaat. We moeten vooral betreuren dat Hillary Clinton geen president en Sigrid Kaag geen premier konden worden.

De zichtbaarheid van een vrouwelijke CEO levert een partij onmiddellijk een emancipatoir succesverhaal op; een structurele loonsverhoging voor een hele beroepsgroep — waarvan de meerderheid vrouw is — pakt duurder uit en tast de verdeling van geld en macht veel directer aan.

Een vrouwenquotum aan de top lost de loonkloof voor de meerderheid niet op, want beroepen die vooral door vrouwen worden uitgeoefend, worden structureel ondergewaardeerd. Iets in sociaal-liberalen blijft ervan overtuigd dat een bankdirecteur vele malen harder werkt dan een verpleegkundige en daarom recht heeft op een salaris dat eveneens vele malen hoger ligt.

Het glazen plafond moet kapot, maar houd alsjeblieft de glazen vloer intact, waaronder alle andere vrouwen zwoegen. Waar moet men anders de rode loper uitrollen voor de eerste vrouwelijke premier?

Iedereen ondersteunt vrouwen, totdat vrouwen niet langer bruikbaar zijn als uithangbord. Dan blijkt die steun een gebruiksvoorwaarde. De vrouw mag gered, bewonderd en gepromoveerd worden, zolang zij de hiërarchie niet ter discussie stelt. Doet zij dat wel, dan heeft zij volgens dezelfde beschermengelen ieder onheil aan zichzelf te danken.

De vrouwen in Engelen hadden zich moeten onderwerpen aan de grote blankjoekel die beter weet wat goed voor hen is. Door niet te luisteren, hebben zij de woorden ‘slet’ en ‘hoer’ op hun muren zelf uitgelokt. Accepteer de hiërarchie, anders kunnen wij niet meer instaan voor wat er met je gebeurt. Eigenlijk zou een asielzoeker je moeten verkrachten. Misschien leer je dan eindelijk je lesje.

Het patriarchaat zou lang niet zo effectief zijn zonder vrouwen die de hiërarchie helpen bewaken met de opgewekte energie van: ‘Bestie, jij weet eigenlijk niet wat goed voor je is. Grote zus legt het wel even uit. Luister je niet, dan doe je het toch echt een beetje zelf.’ Dat het patriarchaat een cultuur is waarin mannen — meestal — de baas zijn, betekent niet dat alleen mannen die cultuur verdedigen.

Iedereen ondersteunt vrouwen, totdat vrouwen zich afvragen waarom er überhaupt een glazen vloer boven hun hoofd hangt. Dan begint men haastig over het plafond: kijk omhoog, bestie — en vooral niet naar de vrouwen die onder je zwoegen. The sky ain’t the limit; it’s only the view. Een uitzicht waarvan vrouwen onder de glazen vloer niet eens mogen durven dromen.

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