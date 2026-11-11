Iedereen is klaar met de VVD, zelfs VVD’ers zelf: ‘Communistische partij China is makkelijker te veranderen’ Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 105 keer bekeken • Bewaren

De VVD houdt alle vooruitgang tegen. Partijbelang gaat consequent boven landsbelang. “Na maanden praten heeft het kabinet nog stééds geen meerderheid voor de eigen begroting”, constateerde PRO-leider Jesse Klaver vorige week. De hoofdschuldige? De VVD.

De partij serveerde het voorstel van PRO en Volt om werkende Nederlanders anderhalf miljard euro minder belasting te laten betalen vorige week direct af. “Als ik de VVD hoorde, lijkt het alsof ze liever op een muur afrijden dan dat ze íéts meer belasting vragen van miljonairs”, aldus Klaver. “Weer een blokkade waarmee het landsbestuur wordt gegijzeld.”

Ook coalitiepartners D66 en vooral het CDA hebben genoeg van de opstelling van de VVD-top. Dat de VVD nog altijd elke samenwerking met PRO voor het belastingplan blokkeert, zit de partijen niet lekker. De Volkskrant schreef vorige week :

“Een CDA-bron maakt duidelijk dat de VVD een kabinetscrisis riskeert als de partij deze attitude de komende week volhoudt. Als CDA en D66 na onderhandelingen met Pro-voorman Jesse Klaver concluderen dat de linkse oppositieleider redelijke eisen stelt, terwijl het rechtse bondje van JA21, SGP en BBB een veel hogere prijs vraagt, mag de VVD niet botweg een veto uitspreken over een akkoord met links. Het CDA accepteert geen dictaten meer van de VVD, is de boodschap.”

Binnen de VVD is de onvrede over de koers eveneens groot. Zo stelde Frans Weekers zich zondagavond, tegen de zin van de partijleiding in, kandidaat als lijsttrekker voor de Eerste Kamer. De Limburgers wil dat de VVD andere partijen niet langer uitsluit, en wordt daarbij gesteund door partijprominenten als Johan Remkes en Halbe Zoolstra. NRC beschrijft de situatie als volgt :

“Al jaren zijn prominente VVD’ers vlijmscherp over de koers van hun partij op borrels, achter de schermen bij partijcongressen en wanneer ze elkaar treffen in boardrooms van grote bedrijven. Maar onder de streep ondernamen ze niets. Tot nu.”

Het AD meldt dat “opgekropte frustratie” in de VVD naar boven komt, nu de partij in de peilingen een vrije val maakt.

“De onvrede die nu naar buiten komt, heerst overigens al jaren onder VVD-leden, zegt oud-minister Ed Nijpels. „Het is makkelijker om iets te veranderen binnen de communistische partij van China dan in de VVD. De koers wordt uitgezet door slechts een handjevol mensen. Dat moet echt anders.’’ Onder Kamerleden wordt al jaren geklaagd dat elk idee dat afwijkt van wat de partijtop wil, de kop wordt ingedrukt.”

Partijleden herkennen hun VVD niet meer en zeggen op. “De basis van de VVD is verwaarloosd: mensen weten niet meer waar we voor staan”, stelt Weekers. Het AD schrijft dat de partijtop onaangenaam verrast is door de strijd die nu losbarst om het leiderschap in de Eerste Kamer.

“De VVD-partijleiding is niet blij met de actie van Weekers. Fractievoorzitter Ruben Brekelmans zegt weliswaar dat ‘het iedereen vrij staat’ om zich te melden als kandidaat, maar achter de schermen valt te horen dat de top flink baalt.”