Iedere zoekopdracht bij Google leidt straks tot minder drinkwater in Uruguay

Uruguay beleeft de ergste droogte in 74 jaar. Het plan om een nieuw datacenter voor Google te bouwen, stuit daarom op veel kritiek. Het datacenter zal 7,6 miljoen liter drinkwater per dag gaan gebruiken om zijn servers te koelen, meldt The Guardian.

Vanwege het watertekort laten de autoriteiten het drinkwater op dit moment bijmengen met zout water. Het leidingwater is daardoor bijna ondrinkbaar geworden. Wie het zich kan veroorloven, koopt water in flessen. In de hoofdstad Montevideo is de noodtoestand uitgeroepen.

Critici wijzen erop dat de overheid wel water levert aan grote bedrijven en de agrarische sector. Onderzoeker Daniel Pena verklaart tegenover The Guardian: “Slechts een klein deel van het water in Uruguay wordt gebruikt voor menselijke consumptie. Het meeste water gaat naar Big Agro-industrieën en wordt gebruikt voor de teelt van soja en rijst en het maken van houtpulp. Nu is Google ook nog eens van plan om grote hoeveelheden water te gaan gebruiken.”

De watertekorten in Uruguay worden veroorzaakt door een neerslagtekort en extreem hoge temperaturen. De kans op droogte neemt toe door de klimaatcrisis.