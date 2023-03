'Iedere maaltijd wordt afgesloten met een Campina-product'

7 mrt. 2023 - 14:55

Wat een ongelooflijke, als humor verpakte onzin. Eenzelfde tekst, maar dan andersom, zou je kunnen opstellen in het geval van linkse winst. 'We leven dan in een land waar een elektrische auto alleen nog is voorbehouden aan de rijken, waar grote bedrijven zijn verdwenen , het eten van vlees, vliegvakanties e.d. zijn verboden. We krijgen een koolstofbudget dat nauwlettend je CO2-uitstoot in de gaten houdt. Vanwege de uitpuilende steden worden ouderen met een te groot huis gedwongen te verhuizen naar een kleinere woning.' Enzovoorts.