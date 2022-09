Ieder Kamerlid een bijbaan Opinie • 16-09-2011 • leestijd 2 minuten • bewaren

Met hun voeten in de klei nemen politici betere besluiten

Diederik Samsom was gisteren in het nieuws omdat hij al een jaar straatcoach is in Amsterdam. De manier waarop hij over zijn ervaringen vertelde gaf aan dat zijn ogen echt geopend waren. Hij weet nu meer over Marokkanen, Amsterdammers en de buurten waar hij werkte dan hij ooit uit discussies, werkbezoeken of boeken had kunnen leren. Dat toont weer aan dat fulltime politici geen goed idee zijn.

Samsom is niet het eerste Kamerlid dat een bijbaan heeft. Mark Rutte is al jaren een paar uur per week leraar op een middelbare school. Anderen waren of zijn naast Kamerlid ook boer, huisarts of vrijwilliger in een verzorgingshuis. Hierdoor hebben zij een actueler inzicht in de samenleving dan hun collega’s die al jaren Kamerlid zijn en al die tijd niet met hun voeten in de klei hebben gestaan. Tien procent van de Kamerleden zit al langer dan tien jaar in de Tweede Kamer. Hun werkervaring dateert van voor de aanslagen op het WTC in New York, alle kabinetten Balkenende en de introductie van sociale media.

Kwadraat Kamerleden halen hun informatie vooral uit stukken, gesprekken en werkbezoeken. Dit levert per definitie een vertekend beeld op. Politici die weleens een dag hebben meegelopen weten hoeveel meer informatie er dan, binnen een paar uur, boven tafel komt. Langere tijd een bijbaan hebben, dat is een werkbezoek in het kwadraat.

Echt Kamerleden grossieren nu al in de nevenfuncties. Bijna allemaal zijn ze toezichthouder of bestuurslid. Dat zijn niet de bijbanen die hen echt van pas komen bij hun werk als Tweede Kamer, hoewel ze natuurlijk goed kunnen zijn voor hun netwerk en kennis. Kamerleden kunnen door een paar uur per week ‘echt’ te werken een veel beter gevoel krijgen bij hoe Nederland nu in elkaar zit. Als ieder Kamerlid zo’n bijbaan heeft, zullen ze betere besluiten nemen.