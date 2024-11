IDF geeft evacuatiebevel Osdorp

Als argument waarom juist Osdorp het doelwit van het IDF is, liet Netanyahu een geluidsopname horen waarin de lokale militieleider Def P. gewelddadige taal uit: “Je vindt me misschien een beetje raar, maar ik ben gewoon een moordenaar. Een moordenaar, een moordenaar, een moordenaar.”

Bijval

Netanyahu kreeg bijval van de Nederlandse regeringsleider Geert Wilders: “Wij zeggen al jaren dat het soort mensen dat in Osdorp woont, niet thuis hoort in Nederland. De linkse elite is altijd te slap geweest om daar tegen op te treden. Het is beschamend dat we nu hulp uit het buitenland nodig hebben om deze klus te klaren.”