Identificeren, oppakken, voorgeleiden, veroordelen, dat is het antwoord op Loosdrecht

Dit was geen uit de hand gelopen demonstratie maar een voorbereide actie

Ach god, wat zijn de media weer voorzichtig. Een rustig begonnen demonstratie in Loodrecht is toch uit de hand gelopen. Relmakers richtten vernielingen aan en gooiden met fakkels zodat het struikgewas voor het gemeentehuis in brand vloog. Daar hadden op dat moment al vijftien asielzoekers hun intrek genomen. De ME moest optreden. Er zijn drie personen gearresteerd onder wie twee minderjarigen. Ja, ja, dat gaat toch wel te ver.

Er is dinsdagavond in Loosdrecht helemaal niets uit de hand gelopen. We waren getuige van een goed voorbereide en geplande actie. Extreemrechts, neofascistisch tuig deed - goed gewapend met fakkels en vuurwerk - een aanval op het gemeentehuis terwijl in de achterhoede veel demonstranten uit het dorp zelf toekeken. Ze toonden desgevraagd afkeuring. Dit was niet helemaal comme il faut maar de elite had er toch om gevraagd. Een Loosdrechter verklaarde tegenover de televisie dat hij dit niet goedkeurde. Hij dacht ook dat de asielzoekers in het belaagde pand dit niet fijn zouden vinden, maar dat kon hem niets schelen.

De brandweer werd met succes door het neofascistische tuig tegengehouden. Inmiddels was de grens tussen hen en de demonstranten van wie de politici in Den Haag om strijd beweren dat wij hun zorgen serieus moeten nemen, steeds meer vervaagde.

Ook elders in het land gebruikte anti AZC-tuig vuurwerk.

Dit is het begin van een extreemrechtse, democratievijandige, racistische en fascistische militie die probeert met geweld haar doelen te bereiken en de macht op de straat te veroveren. Je ziet dat dit nu al op verschillende plekken in het land tegelijk gebeurt.

In een behoorlijke democratie wordt dit meteen in de kiem gesmoord. Dat komt omdat men in zo’n bestel een beter collectief geheugen heeft dan het tuig zelf - op de leiders achter de schermen na natuurlijk. In de Republiek van Weimar is het ook zo begonnen: met politiek straatgeweld dat allengs beter georganiseerd werd. Dat mag in Nederland niet worden toegestaan.

Er bestaan ongetwijfeld heel veel beelden waarop dit tuig te zien is. De politie dient prioriteit te geven aan de opsporing en de voorgeleiding van deze types want zij hebben ernstige feiten gepleegd. Dit was niet zomaar een rondje knokken met de kit en een beetje vuurtje stoken. Als het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-kantoor als een terroristische daad wordt gekenmerkt, dan geldt dit voor de aanval met vuur op een bewoond pand ook. Het is de bedoeling van dit schorem om de voorstanders van vluchtelingenopvang vrees aan te jagen. Stof genoeg voor items op Opsporing Verzocht en de pendanten bij de regionale omroep.

Er zal nu ongetwijfeld worden geroepen om snelrecht. Dat is een slecht idee. Het gaat hier om zaken die tot in de bodem moeten worden uitgezocht, met name ook waar het onderlinge verbanden betreft. De gearresteerden blijven tot hun proces in voorarrest want verwacht mag worden dat zij hun gewelddadig handwerk weer oppakken zodra ze op vrije voeten zijn.

Het wordt ook tijd dat politici en media in de berichtgeving over geweld als dat in Loosdrecht ophouden een verband te leggen met wat ze dan aanduiden als de terechte zorgen van de burgers. Die zorgen zijn niet terecht want verreweg de meeste AZC’s leveren geen enkel probleem op. Die zorgen zijn gebaseerd op hersenschimmen en leugens, verspreid door politieke leiders van wie het Loosdrechts geteisem de voorhoede vormt. Dit ondanks het feit dat zij in het openbaar geweld veroordelen.

Geloof mij, daar heeft zo’n stuk geteisem met een fakkel alle begrip voor. Dat weet immers hoe het werkelijk zit.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de politieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zulk een schandelijke compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

