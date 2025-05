Iconische beelden op dodenherdenking en Bevrijdingsdag

Dat je de plechtigheid van een dodenherdenking verstoort met je politieke kreten, is een teken van wanbeschaving maar in Wageningen werd feest gevierd en niet gerouwd of herdacht. Onderdeel daarvan was welsprekendheid door de premier en de minister van Defensie. Het gooien van een rookbom is niet acceptabel maar voor het overige mag je als publiek met woorden toch reageren zoals je wilt. Althans in een vrij land. Daar is het niet verplicht te applaudisseren als de powers that be met hun belegen clichés komen. Dat associeer je toch meer met Rusland.