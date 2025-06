'I ❤️ Demonstratierecht' Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 101 keer bekeken • bewaren

Angelo Delsen Lijsttrekker SP Amsterdam

Ik ben politie-inspecteur en lijsttrekker van de SP in Amsterdam. Die combinatie roept soms vragen op, maar voor mij is ze vanzelfsprekend. Elke dag werk ik met Artikel 1 en Artikel 9 van de Grondwet in mijn hoofd als leidraad: het gelijkheidsbeginsel en het recht om te vergaderen en te demonstreren. Door mij vast te houden aan de Grondwet kan ik dit werk blijven doen.

Vanuit de Grondwet heeft de politie de taak gekregen om demonstraties te beschermen en te faciliteren. Ik merk hoe dit schuurt bij collega’s als de wet bij demonstraties wordt overtreden en wij als politie een stap naar voren willen doen, maar dat niet mogen. Ook zie ik hoe het schuurt bij activisten als we als politie wel handhaven. Zowel de agent als de activist meent ‘het goede’ te doen. Daarom stoor ik me eraan als activisten die niets anders doen dan hun recht uitoefenen worden geframed als extremist.

Het framen van het demonstratierecht als een probleem is politiek beleid, gevoerd door partijen die er decennialang alles aan hebben gedaan om sociale verworvenheden en politieke rechten af te breken: VVD, CDA en PVV. Wat deze partijen delen, is een diep wantrouwen richting alles wat links is en een gretigheid om de rechtstaat te ondermijnen zodra het hen politiek uitkomt.

Er zijn drie fronten waarop hun aanval op onze rechtstaat zichtbaar is.

Ten eerste: het demonstratierecht in het algemeen. Gemeentes leggen preventieve verboden op, demonstraties worden plotseling beëindigd. De discussie over de grenzen van het demonstratierecht is een vast onderdeel geworden van rechtse talkshows, aangewakkerd door rechtse politici.

Ten tweede: het bewust negeren van het internationale recht. Onze regering steunt een regime dat openlijk oorlogsmisdaden pleegt in Gaza. Dat is niet eens een geheim meer, de Israëlische regering is er trots op. Onze regering stapt liever naar de rechter dan dat ze stopt met het leveren van moordwapens aan Israël. De uitspraken van het Internationaal Gerechtshof en de VN over Gaza worden genegeerd omdat economische en diplomatieke belangen zwaarder wegen.

Ten derde: de criminalisering van linkse demonstranten. Linkse demonstranten worden gedemoniseerd. Geweld tegen demonstranten wordt verheerlijkt. Activisten die voor hun eigen veiligheid hun gezicht bedekken worden als criminelen gezien. En als een mening schuurt, staan rechtse politici in de rij om te beweren dat het nu niet de tijd of plaats is voor deze mening. Dat is niet hoe grondrechten werken.

In Katwijk vonden afgelopen maand ernstige rellen plaats toen een demonstratie tegen het geweld in Gaza werd aangevallen door hooligans. De mobiele eenheid moest ingrijpen om de demonstratie te beschermen. Agenten raakten in gevecht met gewelddadige zogenaamde ‘tegendemonstranten’, die met agressie de betoging probeerden te verstoren. Vlak na het moment dat mijn collega’s moesten vechten voor hun leven, plaatste PVV-leider Geert Wilders ‘I ❤️ Katwijk’ op zijn X-account. Een schoffering van mijn collega’s die alles deden wat in hun macht lag om de demonstratie en openbare orde te waarborgen.

Veel mensen met jonge vrienden horen: ‘Ik ben bang geworden voor de politie.’ Dat raakt me diep, omdat ik weet dat dit niet uit de lucht komt vallen. Een mogelijk gevolg hiervan is dat wij als politie het contact met deze groep mensen gaan verliezen. De mensen die ik ken en waardeer, mensen met wie ik samen actievoerde of gesprekken voerde over solidariteit, zijn bang geworden voor wat hen te wachten staat als ze de straat opgaan en met de politie praten: Ze weten dat er camera’s op ze gericht zijn. Dat hun namen kunnen opduiken in rapporten, en dat ze vervolgens worden geframed als extremisten omdat ze zich uitspreken tegen genocide.

Dit maakt dat we niet langer kunnen wachten. De wereldorde wankelt, en zoals Antonio Gramsci ooit schreef: ‘De oude wereld sterft en de nieuwe is nog niet geboren; nu is de tijd van monsters.’ Die monsters zitten niet alleen in hoofdsteden als Moskou en Washington, maar ook in het Catshuis, in talkshows en op sociale media.

De aanval op onze rechtsstaat is een feit. Juist nu is het moment dat wij, de mensen op straat, op het werk en in uniform moeten staan voor onze belangrijkste verworvenheid, de rechtstaat. Ik wil dat iedereen die demonstreert weet: er zijn nog heel veel mensen binnen het apparaat die wél luisteren. Ik werk en spreek iedere dag met ze en ik ben trots dat ik met ze mag werken.

Angelo Delsen (30), Lijsttrekker SP Amsterdam en Inspecteur van Politie.

