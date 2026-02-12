Hypocriet Olympisch Comité schorst Oekraïense atleet om eerbetoon aan slachtoffers Russische agressie Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 75 keer bekeken • Bewaren

De Oekraïense skeletonathleet Vladyslav Heraskevych is donderdag uitgesloten van de Olympische Winterspelen in Milaan omdat hij weigerde een andere helm te dragen dan zijn speciale exemplaar met portretten van meer dan twintig Oekraïense sporters en coaches die zijn gedood in de Russische oorlog. IOC-voorzitter Kirsty Coventry wachtte Heraskevych 's ochtends op bij de baan voor een laatste gesprek, maar de Oekraïner hield voet bij stuk en weigerde zijn eerbetoon in te ruilen voor een volstrekt inwisselbare zwarte rouwband.

Het IOC zegt zich te beroepen op Regel 50 uit het handvest die "politieke uitingen op olympische locaties" verbiedt. Met krokodillentranen waar niemand intrapt vertelde Coventry dat zogenaamd niemand de boodschap van herdenking betwist, maar dat het ging om waar die geuit werd. Het IOC zegt "met spijt" tot diskwalificatie te zijn overgegaan.