Hypocriet kabinet vangt geld voor klimaatbeleid uit Brussel en houdt zich vervolgens niet aan de afspraak Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 312 keer bekeken • Bewaren

In 2022 beloofde het Nederlandse kabinet (bestaande uit VVD, D66, CDA en CU) een CO2-belasting voor bedrijven in te voeren. In ruil daarvoor kreeg Nederland geld uit het coronaherstelfonds. Voorwaarde was wel dat de belasting permanent zou blijven en omhoog zou gaan. Maar nu wil het minderheidskabinet-Jetten de CO2-heffing voor de industrie weer afschaffen, meldt Follow The Money .

CDA, D66 en VVD willen met dit zigzagbeleid het Nederlandse bedrijfsleven “concurrerender” maken. Of het telkens van koers wijzigen daarbij daadwerkelijk helpt, is de vraag. Voor het klimaat is het sowieso slecht om de maatregel weer terug te draaien. Bovendien hangt Nederland nu een boete boven het hoofd, schrijft Follow The Money:

“Op aandringen van Nederland kunnen lidstaten er uitsluitend een beroep op doen in ruil voor blijvende hervormingen. Ze moeten plannen met maatregelen indienen en achteraf bewijzen dat die maatregelen permanent zijn. (…) Eenmaal behaalde mijlpalen mogen niet worden teruggedraaid. Doen lidstaten dat wel, dan kunnen ze worden gekort. Zo riskeert Nederland een boete van maximaal 653 miljoen euro per teruggedraaide mijlpaal.”

Omdat er door het terugdraaien van de belastingen twee mijlpalen dreigen te sneuvelen, kan de totale boete uitkomen op 1,3 miljard euro. Minister Eelco Heinen (VVD) probeert met een truc onder die straf uit te komen. Als Nederland de CO2-heffing pas begin 2028 afschaft, kan de Europese Commissie het geld niet meer terugvorderen, hopen zijn ambtenaren.

PRO-Kamerlid Tom van der Lee noemt het terugdraaien van de klimaatmaatregel “idioot”. “Het is hypocriet en schept een gevaarlijk precedent.”

“Die beschuldiging van hypocrisie komt voort uit het feit dat uitgerekend toenmalig premier Mark Rutte (VVD) en zijn minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) in 2020 met gestrekt been eisten dat de lidstaten eerst hervormingen zouden doorvoeren voordat ze aanspraak konden maken op de miljarden uit Brussel. Van der Lee wijst erop dat dit gebeurde door dezelfde coalitiepartijen die nu een eerdere belofte aan Brussel willen terugdraaien. Hij vreest dat ze hiermee de onderhandelingspositie van Nederland bij de gesprekken over de Europese meerjarenbegroting voor 2028-2034 ondermijnen.”