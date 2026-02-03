'Hypocriet' Jetten neemt extreemrechtse asielwetten PVV'er Faber klakkeloos over

Hij was er nog steeds tegen, zei Rob Jetten. En hij moest ervoor 'over zijn schaduw stappen'. Slap gelul natuurlijk van de aanstaande premier die op weg naar het Torentje de extreemrechtse asielwetten van PVV'er Marjolein Faber (oud-minister van Vreemdelingenhaat) gewoon overneemt. Een compromis: mensenrechten in ruil voor de macht. Meike van De Marker (BNNVARA) legt uit waarom het zo hypocriet is dat D66-leider Jetten nu toch de wetten, die de meest incapabele minister ooit (nek-aan-nek met BBB'er Wiersma, red.) zelf nooit door de Kamer kreeg, nu alsnog wil invoeren.