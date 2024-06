Hunter Biden schuldig bevonden aan overtreden wapenwet Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 101 keer bekeken • bewaren

Hunter Biden, 54-jarige zoon van de Amerikaanse president Joe Biden, is op alle punten schuldig bevonden aan het overtreden van de wapenwet. Dat is het oordeel van de 12-koppige jury in het proces dat in Delaware plaatsvond. De strafmaat wordt later bepaald. Biden junior riskeert een celstraf die kan oplopen tot 25 jaar.

Net als onlangs voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis een oud-president werd veroordeeld voor een misdaad, Donald Trump, is het nu ook voor het eerst dat de zoon van een zittende president schuldig wordt bevonden. Volgens de jury is voldoende bewezen dat Hunter Biden in 2018 valse verklaringen heeft afgelegd bij het invullen van formulieren om vuurwapens te verkrijgen. Op die formulieren wordt onder meer gevraagd of de koper drugsverslaafd is. Biden antwoordde ontkennend, terwijl hij op dat moment wel een gebruiker was.

Volgens de aanklagers was dat het bewijs tegen Hunter Biden "overweldigend". Zo werden in de rechtszaal onder meer foto's vertoond van Biden met drugsattributen, zoals bijvoorbeeld een crackpijp. Ook hebben ex-partners van Biden tegen hem getuigd. Als dat niet aantoont dat Biden in 2018 een crackverslaafde was, "dan is niemand een crackverslaafde", schreef de Washington Post tijdens het proces.

De kans dat Hunter Biden daadwerkelijk celstraf opgelegd krijgt, lijkt klein. Een dergelijke straf wordt alleen in uitzonderlijke gevallen opgelegd. Mocht het wel zover komen, dan heeft vader Joe al laten weten in dat geval geen gebruik te zullen maken van zijn recht als president om gratie te verlenen.