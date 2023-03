Humza Yousaf nieuwe premier van Schotland

De 37-jarige Yousaf kreeg zo'n 26.000 stemmen, net iets meer dan zijn concurrente Kate Forbes, die bijna 24.000 stemmen kreeg. In de eerste stemronde was Ash Regan al afgevallen.

In een eerste reactie zegt Yousaf dat het moeilijk is de juiste woorden te vinden om uit te drukken "hoe vereerd ik ben om het vertrouwen van onze leden te krijgen om de volgende leider te mogen zijn". Hij zegt net als zijn voorganger vastberaden te zijn om Schotland onafhankelijk te maken van het Verenigd Koninkrijk. Yousaf denkt dat zijn land dat nu meer dan ooit nodig heeft en wil daarna terug bij de Europese Unie.

Yousaf is de eerste moslim die een grote partij in het VK leidt, en bovendien de eerste moslim die aan het hoofd staat van een land in West-Europa. Het is ook voor het eerst dat Schotland, net als Groot-Brittannië met Rishi Sunak, een premier van kleur heeft. Dinsdag volgt nog wel een stemming in het Schotse parlement voordat Yousaf officieel premier van het land wordt.