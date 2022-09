Humberto Tan fileert op beschaafde wijze Ongehoord Nederland en Dilan Yeşilgöz

Humberto Tan ging in zaterdagavond in zijn talkshow in op het 'anti-woke'-klimaat dat in Nederland wordt aangewakkerd door omroep Ongehoord Nederland maar ook door minister van Justitie Yeşilgöz (VVD). De laatste noemde activisten die een gelijkwaardige samenleving nastreven een gevaar voor de rechtsstaat. Humberto zegt dat er niets mis met een verlangen naar gelijkheid. Zeker omdat mensen niet altijd even aardige tegen elkaar zijn, zegt hij met een verwijzing naar bestseller auteur Harari van Sapiens die komende week te gast is.