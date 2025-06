Hulpverleners gedood bij verwoestende Russische luchtaanvallen op Kyiv Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 63 keer bekeken • bewaren

Rusland heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een verwoestende aanval uitgevoerd op de Oekraïense hoofdstad Kyiv, waarbij vier mensen om het leven kwamen en twintig anderen gewond raakten. De grootschalige raket- en drone-aanval kwam nadat de Russische dictator Vladimir Poetin wraak had beloofd voor de Oekraïense "Operatie Spinnenweb" die eerder deze week de Russische bommenwerpervloot had getroffen.

De aanval trof niet alleen militaire doelen, maar richtte ook verwoestingen aan in woonwijken, waarbij branden uitbraken in appartementsgebouwen en het metrosysteem tijdelijk werd stilgelegd nadat een trein werd geraakt.In de wijk Solomianskyi werd een woonblok zwaar beschadigd, met weggeblazen ramen, balkonframes en delen van de buitenmuur. Meer dan 2.000 huishoudens aan de oostkant van Kyiv zaten vrijdagochtend nog zonder elektriciteit.

Drie van de vier doden zijn hulpverleners. Het gaat om brandweerlieden van de staatsnooddienst die hulp verleenden tijdens de aanval. "Ze werkten onder vuur om mensen te helpen," verklaarde het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Oekraïense president Zelensky meldde dat Rusland meer dan 400 drones en ruim 40 raketten op heel Oekraïne had afgevuurd. "Als iemand geen druk uitoefent en de oorlog meer tijd geeft om levens te eisen, zijn ze medeplichtig en verantwoordelijk," schreef hij op sociale media. Kort ervoor had de Amerikaanse president Donald Trump Rusland en Oekraïne vergeleken met twee vechtende honden die niet uit elkaar gehaald willen worden. "Soms moet je ze maar een tijdje laten vechten", aldus Trump.

De aanval was Ruslands reactie op de gedurfde Oekraïense drone-operatie van afgelopen zondagnacht, waarbij naar verluidt 41 Russische vliegtuigen werden beschadigd of vernietigd. Trump bevestigde eerder deze week dat Poetin hem woensdag had gebeld om te waarschuwen voor een vergeldingsactie. "Ze gingen diep Rusland in en [Poetin] vertelde me eigenlijk dat ze geen keuze hebben dan aan te vallen," aldus Trump tegen verslaggevers.