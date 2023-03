Hulp Rode Kruis ingeroepen om op scholen honger onder arme leerlingen te bestrijden

29 mrt. 2023 - 8:49

Dit is een politiek probleem. De consequentie van gemaakte beleidskeuzes. Er is een aanzienlijke groep Nederlanders die frequent door de vangnetten heen valt. En de oorzaak daarvan is de liberale beleidsvisie die uit gaat van een onrealistische zelfredzaamheid van de zwakste groepen. En dan krijg je kinderen die met honger op school komen. Daarmee is het dus een politieke keuze om kinderen met honger op school te laten komen.