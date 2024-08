Hulde voor Hassan en haar hidjab • Vandaag • leestijd 2 minuten • 938 keer bekeken • bewaren

MSc Psycholoog

Gisteren ging ze triomfantelijk op het podium staan. Met haar aanstekelijke lach en jawel, met haar bruine hidjab. Ze nam haar medaille in ontvangst en Nederland wist zich even geen houding te geven. En geloof het of niet, ook Henk en Ingrid, die altijd problemen hebben met de hidjab stonden te juichen! Zoals Louis van Gaal ooit grandioos de pers toesprak.

Maar Sifan deed meer dan een medaille ontvangen. Zij ontsluierde vele mensen met haar sluier en een gouden plak. 's Neerlands trots en haar lach met hidjab waren onaantastbaar. Zoals zij eigenlijk al jaren onaantastbaar is. En zo sprintte ze niet alleen haar tegenstanders van de baan, maar heel veel criticasters die dagelijks de mond vol hebben van de islam en de hidjab. Zij snoerde haar criticasters de mond met haar prestaties op de baan, vervolgens op het podium én met haar hidjab.

Ze sprintte en snoerde alle mensen de mond die al jaren luid huilen om haar 'gebrekkig Nederlands' en wanneer ze niet presteert valt men weer over haar hidjab. Maar dit keer niet. Ze sprintte zowel voor alle moslima's als alle vrouwen die dagelijks met hun hidjab onder een zogenaamde neutraliteitspersiflage slachtoffers zijn van allerlei onzinriedeltjes.

Haar overwinning was namelijk meer. Haar overwinning was er één van alle moslima's. Haar overwinning zorgde er zelfs van dat de veroordeelde Geert W. even écht zon kon zien en die door zijn haar écht kon schijnen in zijn brein. Zij stak meisjes en vrouwen die al jaren structureel worden buitengesloten een spreekwoordelijk hart onder de riem.

Zij gaf op het podium alles wat ook maar enigszins te maken had in negatieve zin met de hidjab de laatste jaren een draai om de oren. Sifan Hassan stond daar demonstratief in het hartje van het laïcisme een harde klap aan de Fransen die maar blijven strooien met wetten tegen moslims. Ooit hadden we Jesse Owens. En we hebben veel meer kampioenen gehad. Maar gisteren... gisteren, hadden wij: Sifan Hassan...

Hulde!