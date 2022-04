Huizenopkoper Blackstone betaalt nog steeds geen belasting: 'Gewoon volgens de wet' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 167 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse investeringsreus Blackstone betaalt nog altijd geen cent belasting over de inkomsten uit woningen die in Nederland worden verhuurd. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD). Woensdag gaf directeur James Seppala tekst en uitleg aan de Tweede Kamer, waar hij verklaarde simpelweg binnen de Nederlandse wet te opereren.

Seppala was vanuit Londen overgekomen voor een hoorzitting over de rol van beleggers en corporaties op de Nederlandse woningmarkt. Daar zei hij zonder blikken of blozen nu eenmaal geen winst te maken op de verhuurmarkt in Nederland en dus niet verplicht is belasting af te dragen over de inkomsten. Dat er geen winst is gemaakt, is omdat Blackstone grootschalig woningen opkoopt en renoveert, om die vervolgens voor veel geld te verhuren. De uitgaven waren nu eenmaal hoger dan de opbrengsten, zo redeneerde Seppala.

Blackstone ligt al jaren onder vuur vanwege zijn disruptieve aanwezigheid op de Nederlandse huizenmarkt. De speculant koopt met geld van onder meer verzekeraars en pensioenfondsen in hoog tempo woningen op in met name de grote steden. In totaal bezit Blackstone naar eigen zeggen nu 1800 huizen in Nederland. Een groot deel ervan wordt tegen een hoge prijs verhuurd, maar een ander deel blijft simpelweg leeg staan om zo de vraag naar huurwoningen op te drijven. Seppala bestrijdt dat hij op ook maar enige wijze de wet overtreedt. Dat de huur van de panden in sommige gevallen steeg van 500 euro naar ten minste 1750 euro na aankoop door Blackstone, is een kwestie van ‘de markt volgen’, aldus de topman.

Dat de uitgaven de afgelopen jaren hoger waren dan de inkomsten is niet de enige reden dat Blackstone geen belasting afdraagt. Uit eerder onderzoek van de Volkskrant was al gebleken dat het bedrijf verschillende fiscale handigheidjes gebruikt om de beleggingspanden onder te brengen in diverse vennootschappen, waardoor er geen winstbelasting hoeft te worden afgedragen. Volgens Seppala is dat simpelweg om niet-Europese klanten te bedienen, en niet om er belastingvoordeel uit te halen. Ook is er volgens de Blackstone-baas niets bijzonders aan de omslachtige constructies: ‘Het is hoe alle investeerders in vastgoed opereren. Wij doen wat volgens de wet is toegestaan.’