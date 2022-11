Huisvesting van arbeidsmigranten: niet in mijn achtertuin

Veel arbeidsmigranten in Nederland leven in ongezonde situaties, met te veel mensen in te kleine ruimtes en in slecht onderhouden woningen. Oplossingen voor betere huisvesting stuiten vaak op verzet, tegenwerking en zelfs ernstige bedreigingen. Waarom lukt het niet om arbeidsmigranten een fatsoenlijk dak boven het hoofd te bieden?

Zembla-journalisten Frans Glissenaar en Vincent Verweij deden onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten. Ze spraken arbeidsmigranten, die in slechte omstandigheden wonen, en gingen mee met een speciaal team van de gemeente Den Haag dat overbewoning probeert tegen te gaan. Ook stuitten ze op verhalen van buurtbewoners die zich fel verzetten tegen de komst van arbeidsmigranten. In de nieuwe Zembla Podcast vertellen de journalisten hierover.

Zo krijgt een tuinder uit het Westland, die met pensioen wil en zijn grond verkoopt aan een uitzendbureau, te maken met ernstige bedreigingen. Het uitzendbureau wil namelijk een groot wooncomplex bouwen voor arbeidsmigranten, die in de kassen in de buurt werken. Maar die plannen stuitten op fel verzet.

De journalisten vertellen in de podcast over de uit de hand gelopen bedreigingen aan het adres van de tuinder. “Het begon met leuzen op zijn kassen. Daarna is er twee keer brandgesticht en als klap op de vuurpijl kreeg hij ook een kogelbrief”, vertelt Vincent. “De tuinder vertelde mij dat hij zo bang was dat hij bij de tweede brand met een ijzeren staaf in zijn slaapkamer stond en zijn huis niet eens meer uit durfde te gaan.”