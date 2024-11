Huismussen en huiszoekers dupe van dom besluit Mona Keijzer Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 993 keer bekeken • bewaren

En zo laat ze de huidige chaos voortbestaan.

Doe het niet, vroeg nota bene de bouwbranche in een brandbrief aan bouwminister Mona Keijzer. We snappen dat u de regels wilt vereenvoudigen, maar schrap de regel over nestkasten niet. “Als er op rijksniveau geen gestandaardiseerde regelgeving rond nestvoorzieningen komt, hebben we te maken met maximaal 342 gemeenten die elk hun eigen regels, aantallen en afmetingen rond nestgelegenheden voorschrijven”, schrijven ze op 15 november j.l..

De branche, Bouwend Nederland, WoningbouwersNL en NEPROM, smeekt de minister zelfs “om zo spoedig mogelijk de opname van specifieke voorschriften voor nestgelegenheden voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen in nieuwbouw in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, bekend te maken en in werking te laten treden.” Dan kan bouwend Nederland aan de slag om Nederland van woningen te voorzien met nestgelegenheid.

De ultieme smeekbede mocht niet baten. Vandaag meldt Keijzer triomfantelijk op het voormalige Twitter dat ze de maatregel schrapt in het ‘belang’ van de snelle bouw van nieuwe woningen.

Ook de vogelbescherming is ontgoocheld over deze beslissing: “Deze afspraak zou 1 januari 2025 in werking gaan. Vogelbescherming Nederland heeft jarenlang met bouwbedrijven en ambtenaren gewerkt aan dit besluit, maar minister Mona Keijzer schrijft het plan met veel draagvlak in de samenleving nu af. “