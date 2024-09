Huisdieren belasten het klimaat veel meer dan je denkt en dit kun je er aan doen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 189 keer bekeken • bewaren

Als het gaat om het bestrijden van de klimaatcrisis en het leefbaar houden van de planeet wordt al snel met een beschuldigende vinger naar de veestapel gewezen. Terecht maar het probleem speelt ook dichterbij huis. Of liever gezegd in huis.

Een kat veroorzaakt elk jaar ongeveer evenveel CO2-uitstoot als met de auto van Brussel naar Rome rijden, volgens het Zwitsers onderzoeksbureau ESU. Een hond verdubbelt dat nog eens – al zouden mensen met een huisdier wel minder op reis gaan. (…) De voornaamste oorzaak van die uitstoot is het vlees dat we onze dieren geven. Daar kan je verandering in brengen, maar ook op andere vlakken is er wel wat mogelijk.

De Belgische publieke omroep zet vervolgens wat tips op een rij, die iedere eigenaar kan benutten om het klimaat minder te verwoesten. Bijvoorbeeld door de dieren minder eten te geven. Dat klinkt wreed maar het tegenovergestelde is het geval. Veel huisdieren worden namelijk overvoerd door hun eigenaren. De helft van hen leidt aan obesitas.

Een tweede tip is het gebruik van droogvoer, alleen al omdat het transport daarvan minder schadelijk is. Nat voer, zoals dat uit blik, is veel zwaarder terwijl het voor 70 procent uit water bestaat.

Voor honden is het makkelijk om over te schakelen op diervriendelijk vegetarisch eten. Voor katten ligt dat van oudsher iets ingewikkelder. Maar vlees van dode dieren in het voer is een belangrijke oorzaak voor het teveel aan CO2 uitstoot op de planeet, wordt uitgelegd in de podcast Ons Klimaat.