VVD'er in het nauw na onoprechte steun voor gehandicaptenzorg

VVD-Kamerlid Daan de Kort kreeg het donderdag lastig tijdens een verkiezingsdebat van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Hij moest reageren op de stelling dat het personeelstekort in de gehandicaptenzorg niet mag worden afgewenteld op familie en naasten, zo blijkt uit een verslag van het ANP.

“Volgens mij willen we allemaal hetzelfde”, aldus De Kort, die steun uitsprak voor de oproep om familie en naasten te ontzien. Maar als dat zo is, waarom bezuinigt de VVD dan zoveel op de gehandicaptenzorg, vroegen Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) en Cora Otter (ChristenUnie).

Uit de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de VVD maar liefst 1,2 miljard euro kort op de Wet Langdurige zorg, waarmee de gehandicaptenzorg wordt betaald. “We willen niet allemaal hetzelfde in de politiek. Echt duidelijk niet”, concludeerde Westerveld. “Dan waren er geen partijen geweest die zoveel wilden bezuinigen op de gehandicaptenzorg.”