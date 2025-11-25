Hugo de Jonge wil onderzoek naar opstoken azc-rel, verzoekt burgemeester Terneuzen aan te blijven Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 525 keer bekeken • bewaren

Hugo de Jonge, de Commissaris van de Koning in Zeeland, heeft Erik van Merriënboer verzocht zijn ontslagaanvraag in te trekken en voorlopig aan te blijven als burgemeester van Terneuzen. De Jonge doet dat verzoek om verdere bestuurlijke chaos te voorkomen en omdat hij onderzocht wil hebben of het democratisch proces op ongeoorloofde wijze is beïnvloed. De Commissaris wijst er op dat de wet hem die bevoegdheid biedt. De Jonge wil in een besloten raadsvergadering en onder geheimhouding de ontstane situatie bespreken. "Het is van essentieel belang dat we in gezamenlijkheid de bestuurlijke rust herstellen, met elkaar zorgvuldig het gesprek voeren en onze verantwoordelijkheid nemen om - ieder vanuit zijn eigen rol - bij te dragen aan een weg uit de ontstane situatie."

De Jonge wil zich nadrukkelijk niet bemoeien met het besluit van de gemeenteraad om de vestiging van een azc in de gemeente af te wijzen. Dat besluit kwam als een donderslag bij heldere hemel omdat dezelfde gemeenteraad eerder juist in meerderheid akkoord was gegaan. De wethouders wilden het besluit van de gemeenteraad volgen, waardoor Van Merriënboer tot de conclusie kwam dat er een onwerkbare situatie was ontstaan en zijn ontslag indiende.

Het protest tegen de komst van het azc werd opmerkelijk genoeg aangejaagd door ondernemers die zelf grof geld verdienen met de opvang van asielzoekers. Zij joegen buurtbewoners angst aan voor de opvang van vluchtelingen in een leegstaand kantoorpand, omdat zij de betreffende asielzoekers zelf op het water wilden opvangen.