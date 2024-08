Hugo de Jonge waarnemend Commissaris van de Koning in Zeeland

“Zijn voorganger Han Polman is sinds 2013 commissaris van de Koning in Zeeland. Hij begint in september aan een functie bij de Raad van State in Den Haag, vandaar dat de provincie voor de komende maanden een opvolger zoekt totdat er een permanente commissaris wordt gekozen.”

Eerder was De Jonge in de race om burgemeester van Rotterdam te worden. Die functie gaat echter naar Carola Schouten (ChristenUnie). De Jonge woont nu in Rotterdam. Het is nog onbekend of hij naar Zeeland verhuist, meldt de PZC.