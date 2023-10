Hugo de Jonge laat geen spaan heel van ‘pyromanenpolitiek’ Forum voor Democratie

Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) heeft donderdag korte metten gemaakt met de complotwaanzin van Forum voor Democratie. Bij de behandeling van een initiatiefwetsvoorstel van Forum sprak hij zijn afschuw uit over de wijze waarop de Kamerleden van de fascistische partij de democratie proberen te ondermijnen. Onder meer Gideon van Meijeren kreeg daarbij van onderuit de zak. “Je reinste complotretoriek”, zei De Jonge over diens bijdrage.

De bewindsman schetste waartoe de leugens en verdachtmakingen van Forum leiden. “Ambtenaren, rechters, volksvertegenwoordigers, politieagenten, bestuurders, gewone mensen die zich iedere dag dienstbaar inzetten om het goede te doen voor de publieke zaak, komen vol in de wind te staan. Dat dit niet zonder gevolgen blijft, weten we helaas allemaal. Het biedt voor een aanzienlijke groep mensen een legitimatie voor gescheld en haatberichten online, en erger.”

“We kunnen nota's volschrijven over weerbare democratie, maar we kunnen ons ook uitspreken als er over de schreef wordt gegaan, ook al is het niet voor het eerst. Het is noodzakelijk om telkens toch weer op te staan en dit soort spreken en denken te weerspreken. Het is noodzakelijk om geen zuurstof te geven aan dit soort pyromanenpolitiek. Als u en ik, als de vertegenwoordigers van de democratische rechtsstaat, de verdediging ervan al niet meer ter hand nemen, wie dan nog wel?”