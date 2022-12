Kamer veegt door minister gewenste quarantaineplicht van tafel

12 aug. 2020 - 18:58

Laten we vooropstellen dat deze corona een heel lastige is, een aantal fundamentele waarden komen samen om op leven en dood met elkaar te strijden, volksgezondheid, economie, beleid en vrijgevochten burgers die een giftig mengsel van instant gratificatie, zelfbedrog en primitiviteit aan de dag leggen. Je ziet ze niet bij bosjes doodneervallen zoals tijdens de builenpest in de middeleeuwen of bij de spaanse griep, wij moderne mensen weten niet wat een straffe pandemie betekent, ja we hebben aids, mers en sars, een redelijk ver van mijn bed show, met covid19 is dat anders en worden echt op de proef gesteld, wordt eigenlijk discipline gevraagd. Ik weet niet precies hoe landen als Taiwan en Zuid-Korea het virus hebben weten te controleren maar dat strikte naleving van de maatregelen een grote rol hebben gespeeld lijkt me zeer aannemelijk, Rutte doet het af met ik ben geen dictator, ik heb zijn coronabeleid eerder vergeleken met dat van Trump, volksgezondheid vs economie, scholen open zodat ouders aan het werk kunnen, met winkel en cafés weer open kan je er vergif op innemen dat onze gekooide tijgers er als rood vlees op afkomen, dat daarbij de cijfers weer zouden oplopen heb zelfs ik voorspeld aan de hand van gegevens van het RIVM, duizenden krantenberichten en publicaties, van Rutte kom je moeilijk te weten of hij desondanks bewust heeft gegokt op economie maar dat zijn aanpak met name in het begin nogal losjes was is duidelijk, tot mijn verbazing oogstte hij lof voor z’n eerste corona bulletins. Met een “intelligente” lockdown hebben we het virus een beetje in bedwang gehouden, Rutte vond dat al gauw genoeg zo, ook voorbeelden in het buitenland hebben de zaak geen goed gedaan, uit dat zelfde (extreme) buitenland zie je ook goed wat je niet moet doen als bestuurder, de hele wereld worstelt ermee, Nieuw-Zeeland, aan het einde van de wereld heeft m.i. hierin een relatief makkelijke klus, volgens mij moet je er buiten de steden hemel en aarde bewegen om tot overdracht te komen. Ik heb delen van het debat vandaag teruggekeken, Hugo de Jonge doet het voorkomen alsof hij vrijdag is overvallen door de ggd’s van Amsterdam en Rotterdam, dit was te voorzien en heb daar eerder meldingen op dit forum over afgegeven, een strakke regie ontbreekt dus m.i., naar van Ark ga ik niet luisteren, waardeloze bestuurder. Nogmaals deze corona is een hele lastige, volgens mij helpen alleen drastische maatregelen, eigenlijk vind ik contacten opsporen zoeken naar een naald in een hooiberg, waarom geen coronamasker ontwikkelen, niet van die lullige papierendoekje voor je snuffert waarvan ik het elastiekje geregeld lostrek van het masker waardoor ik voor lul sta, nee een echt masker die de luchtwegen beschermt met een slang waarin een uv lamp brandt zodat het virus de pijp uit gaat en met airconditioning, we kunnen weer aan het werk, naar school, naar het theater, de bioskoop, het voetballen, verjaardagen, we zien wel wanneer een vaccin komt, het masker heeft natuurlijk wel z’n beperkingen, eten, drinken, roken en zoenen is er niet bij waar het masker verplicht is maar voor de rest kan je alles, naar de Efteling, in de botsautootjes , we worden gemaskerde corona ridders die voor de duvel en z’n ouwe moer niet bang zijn.

