Hufternatie Opinie Vandaag

Judith Hofman

Vandaag kwam ik het woord hufternatie tegen. Zo'n woord waarvan je denkt: ja verdorie, dát is het. Want de laatste jaren bekruipt me steeds vaker het gevoel dat normaal doen uit de mode is geraakt.

Niet overal natuurlijk. Gelukkig niet. Ik ontmoet ook nog steeds aardige mensen. Mensen die een deur openhouden, iets oprapen als je het laat vallen of vragen hoe het met je gaat en dan ook echt wachten op het antwoord. Maar ze lijken steeds meer in de minderheid.

Steeds vaker zie ik mensen die boos zijn voordat er überhaupt iets gebeurd is. Mensen die tegen een caissière praten alsof zij persoonlijk verantwoordelijk is voor inflatie, woningnood en slecht weer. Mensen die zorgverleners uitschelden omdat ze moeten wachten. Mensen die respect eisen van iedereen, behalve van zichzelf. En altijd dat grote gelijk.

Iedereen heeft tegenwoordig een mening. Over politiek, opvoeden, oorlogen, klimaat, katten, honden en wat de buurvrouw gisteren op Facebook heeft gezet. En ik dus ook, merk ik terwijl ik dit schrijf. Dat besef ik. Ik geef mezelf straks een waarschuwing en een tik op de vingers.

Het verschil is misschien dat ik niet begrijp waar die woede vandaan komt. Dat constante geschreeuw. Dat eeuwige gelijk willen. Luisteren lijkt een zwakte te zijn geworden. En hardheid is het nieuwe normaal.

