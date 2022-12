Houtkachels veroorzaken 450 keer zoveel luchtvervuiling als gasketels

Zelfs de modernste, ‘ecodesign’ houtkachel is nog altijd een ramp voor de luchtkwaliteit. Volgens nieuw Engels onderzoek produceert een houtkachel 450 keer zoveel giftige luchtvervuiling als een centrale verwarming op gas. Oudere houtkachels stoten zelfs 3700 keer zoveel giftige stoffen uit. Dat schrijft The Guardian .

Luchtvervuiling zorgt er nog altijd voor dat veel mensen eerder overlijden, ook in westerse landen. Zo gaan er in het Verenigd Koninkrijk elk jaar tussen de 26.000 en 38.000 mensen dood als gevolg van luchtvervuiling buitenshuis. In Nederland overlijden er jaarlijks 12.000 mensen vroegtijdig door luchtvervuiling, stelt het Longfonds.

Menigeen ziet de houtkachel door de gestegen energieprijzen als aantrekkelijk alternatief voor het stoken op gas. Het is uiterst twijfelachtig of dat klopt. Milieu Centraal waarschuwde begin september al dat de houtkachel allesbehalve efficiënt is. “Een groot deel van de warmte vliegt via de schoorsteen naar buiten. Om dezelfde hoeveelheid warmte te krijgen met een houtkachel betaal je bijna anderhalf keer zoveel als voor die warmte uit de cv-ketel.”