Houthi's brengen in de Rode Zee Brits vrachtschip vol kunstmest tot zinken, milieuramp dreigt

In de Rode Zee is een Brits vrachtschip gezonken nadat het twee weken geleden werd geraakt door een raket van de Houthi's. Er was op het moment van zinken niemand meer aan boord van de ruim 170 meter lange Rubymar die geladen is met 41.000 ton kunstmest. De rebellengroepering uit Jemen bestookt koopvaardijschepen in de Rode Zee volgens eigen zeggen om te protesteren tegen de Israëlische oorlog in Gaza. De premier van Jemen waarschuwt voor een "ongekende milieuramp" als gevolg van de aanval.

Een woordvoerder van Greenpeace verklaart tegenover de internationale nieuwszender Deutsche Welle dat de lading het ecologisch evenwicht in het gebied ernstig kan verstoren. Een van de complicerende factoren is dat de Rode Zee een circulaire golfstroom heeft waardoor de stoffen niet naar de oceaan verdwijnen maar in het gebied blijven.

De Rubymar was vanuit Saoedi-Arabië op weg naar Bulgarije toen het onder vuur werd genomen door de Houthi's in de Straat van Bab el-Mandeb. Het is voor het eerst dat de Houthi's er in slagen een schip daadwerkelijk tot zinken te brengen. Veel rederijen mijden ondertussen de Rode Zee vanwege het Houthi geweld. Het betekent dat de aanvoer van goederen veel meer tijd in beslag neemt en fors duurder wordt. NRC meldt dat er massaontslagen zijn gevallen als gevolg van het wegvallen van de belangrijke handelsroute.