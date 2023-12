Housewarming Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 120 keer bekeken • bewaren

Abdellah Dami Presentator / Journalist / Projectmanager / Debatleider

Beste vrienden,

Met verslagenheid moet ik jullie meedelen dat de housewarming die ik had gepland niet doorgaat. Zoals jullie weten, heb ik het afgelopen jaar een zware tijd doorgemaakt na mijn hartinfarct. In de periodes dat ik aan het revalideren was, keek ik ernaar uit om mijn nieuwe huis in te richten. De housewarming zag ik als het lichtpunt waar ik al mijn energie op richtte tijdens mijn herstel. Net als mijn eerste werkdag. En toen veranderde de wereld en was het recht op bestaan niet meer vanzelfsprekend.

Gezien de humanitaire ramp die zich momenteel voltrekt in de Gazastrook, voelt elke vorm van feestgedruis misplaatst en respectloos. Laat ik de feiten schetsen: sinds het recente Israëlische offensief tegen Hamas-militanten zijn er bijna 20.000 Palestijnen gedood, waarvan bijna 8.000 kinderen en ruim 5.000 vrouwen. Meer dan 50.000 mensen raakten gewond, onder wie 9.000 kinderen. Duizenden mensen worden nog vermist onder het puin. 306.500 woningen zijn vernield of beschadigd - meer dan de helft van alle wooneenheden. Ziekenhuizen, scholen, essentiële voorzieningen: zeer zwaar getroffen.

Zoals Father Gabriel Romanelli, de pastoor van Gaza's enige rooms-katholieke kerk onlangs zei: "Het zijn heel moeilijke tijden. Zelfs met een sterk geloof blijven het mensen en is verdriet normaal." Hij sprak over "grote schok en verslagenheid" onder de christelijke gemeenschap aldaar. Kerken in Palestina en Jordanië hebben hun kerstvieringen geannuleerd uit solidariteit.

Mijn hart huilt om de slachtoffers in deze verwoeste Gazastrook. Terwijl families rouwen en vechten voor hun leven, terwijl het gebied waar Jezus' verhaal begon zoveel leed kent, kan en wil ik geen feestgedruis maken in mijn nieuwe huis. Pas als er weer hoop gloort in Palestina, als deze humanitaire crisis is beëindigd, is er weer ruimte voor vreugde. Wil je een mooie kerstgedachte? Doe alles wat je kunt voor een eind aan de genocide in het voor iedereen Heilige Land.