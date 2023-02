House of Animals ontmaskert opnieuw louche hondenhandelaar Kijk Nou • Vandaag • leestijd 3 minuten • 81 keer bekeken • bewaren

Puppyhandel Puppy Nestjes zal op last van de gemeente Someren (NB) moeten gaan stoppen met de verkoop van honden. Dit naar aanleiding van een handhavingsverzoek door House of Animals. De dierenwelzijnsorganisatie kwam de louche puppyhandel op het spoor dankzij meldingen van kopers met zieke puppy’s. Een van die hondjes is inmiddels overleden.

Op Marktplaats.nl werden 12 advertenties van verschillende rassen gevonden. Uit het onderzoek van House of Animals blijkt dat de eigenaren van Puppy Nestjes in Someren oude bekenden zijn, namelijk de beruchte Belgische handelaren Tim D. en Rajaa B.. In België kregen ze eerder boetes en kwamen bij een brand in hun toenmalige bedrijf ‘Meerle Dogs’ 40 honden om. Op last van de Inspectiedienst Dierenwelzijn mogen ze in België niet meer fokken en handelen.

Daarop vertrekt het stel naar Chaam in Nederland, net over de grens. In 2021 lukt het House of Animals het bedrijf, dat dan ‘Pups en Puppies’ heet, te laten sluiten. De honden die ze verkochten kwamen uit Hongarije. De huisvesting voor de dieren was te klein, de administratie niet op orde en er werden zieke honden verkocht. House of Animals toonde aan dat er gesjoemeld was met de rabiësentingen (hondsdolheid) van de in Chaam verkochte pups. Op basis van de in Nederland verzamelde dossiers is in Hongarije aangifte gedaan tegen de betrokken dierenarts.

Nadat ze weer moesten vertrekken uit Nederland zijn de handelaren onverminderd doorgegaan in het Belgische Meerle, met ‘Puppy Paradise’. Tot ook daar een lange lijst met overtreding wordt vastgesteld. In oktober 2022 is de Belgische erkenning voor twee jaar ingetrokken.

Hierop huren de louche handelaren een stal in het Noord-Brabantse Someren. Tijdens een undercoveractie als potentiële kopers treft House of Animals in een loods tussen de 100 en 150 honden aan. Karen Soeters, oprichter van de dierenwelzijnsorganisatie:

“Het is ongelofelijk dat deze handelaren maar door blijven gaan. De puppy’s zouden deze keer uit Nederland afkomstig zijn, maar dat lijkt mij sterk. Daarbij zouden de moederhonden aanwezig zijn en ook dat klopt niet. We hebben meerdere dierenartsen gevraagd en die bevestigen dat de zogenaamde moederhonden die ons zijn getoond niet recent bevallen waren.”

Gemeente Someren nam drie dagen na het handhavingsverzoek door House of Animals contact op en had meteen een interventieteam opgesteld. Vrijdag is er een inval geweest bij puppyhandel Puppy Nestjes. De leider van het interventieteam van de gemeente Someren heeft House of Animals laten weten bestuursrechtelijk en strafrechtelijk op te gaan treden. Karen Soeters is lovend over het handelen van de gemeente:

“Ik ben ontzettend blij dat de gemeente Someren zo adequaat heeft opgetreden. Dat is echt een voorbeeld. Nu is het zaak te zorgen dat deze louche puppyhandelaren niet weer ergens anders verdergaan met hun malafide zaakjes. We blijven het dus goed in de gaten houden, net als nog veel meer van dit soort handelaren. We hebben ze in de smiezen en rusten niet voordat ze allemaal gestopt zijn.”